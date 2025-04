Premiação do Challenger de Estoril: veja valores a cada fase

Após ser eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madrid, João Fonseca está em Portugal para disputar o Challenger de Estoril. O brasileiro, atual número 65 do ranking da ATP, fará sua estreia contra o holandês Jesper De Jong, provavelmente nesta quarta-feira (30), em horário ainda a ser confirmado.

O torneio de Estoril faz parte da categoria Challenger 175, um dos degraus intermediários da pirâmide do tênis mundial. Apesar de oferecer uma premiação mais modesta do que os torneios Masters, como Madrid, o torneio é uma excelente oportunidade para Fonseca somar pontos e consolidar sua posição no ranking antes de Roland Garros.

💰 Veja a premiação do Challenger de Estoril

Com a cotação do euro, os prêmios em dinheiro para cada fase do torneio são os seguintes:

Campeão : €34.900 ( R$ 225 mil )

: €34.900 ( ) Vice-campeão : €20.590 ( R$ 132,8 mil )

: €20.590 ( ) Semifinalista : €12.140 ( R$ 78,3 mil )

: €12.140 ( ) Quartas de final : €7.075 ( R$ 45,7 mil )

: €7.075 ( ) Oitavas de final : €4.190 ( R$ 27 mil )

: €4.190 ( ) Primeira rodada: €2.510 (R$ 16,1 mil)

Mesmo estando em um torneio de menor expressão comparado aos Masters 1000, cada fase vencida representa um impulso significativo tanto no bolso quanto na pontuação no ranking da ATP.

🛣️ Caminho de João Fonseca no torneio

Se passar pela estreia contra Jesper De Jong, João enfrentará o vencedor do duelo entre Jaime Faria (Portugal, 105º do ranking) e um tenista vindo do qualificatório. Nas quartas de final, o possível adversário é o norte-americano Marcos Giron, cabeça de chave número 4 e 45º da ATP.

Em busca de novos voos, o jovem brasileiro vê no Challenger de Estoril uma excelente oportunidade para embalar no circuito do saibro rumo ao tão aguardado Roland Garros.

