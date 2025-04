Brasileiros passam perto de finais na Copa do Mundo de Ginástica

Nesta quinta-feira (10), Caio Souza e Tomás Rodrigues competiram no primeiro dia de classificatórias da Copa do Mundo de Ginástica Artística por aparelhos, em Osijek, na Croácia, mas não avançaram às finais. A disputa do dia aconteceu nas argolas, solo e cavalo com alças.

Nas argolas, Caio Souza não chegou à final apenas pelo critério de desempate. Ele conseguiu os mesmos 13.733 pontos que o americano Alexander Diab no aparelho, mas acabou superado na nota de dificuldade e ficou com o 9º lugar.

Tomás Rodrigues foi o outro representante brasileiro na Croácia. Competindo em dois aparelhos, ele teve seu melhor desempenho no solo, com a nota de 13.166, na 10ª colocação. No cavalo com alças, Tomás fez 11.866 pontos e foi o 31º colocado.

Brasileiros voltam a competir na sexta-feira (11)

Próximas disputas

Caio Souza e Tomás Rodrigues voltam a competir nesta sexta-feira (11), a partir das 10h. Desta vez, a disputa vale um lugar nas finais do salto, barras paralelas e barra fixa. As finais estão programadas para os dias 12 e 13 de abril.

A etapa de Osijek da Copa do Mundo de Ginástica Artística é a quarta da temporada de 2025, mas marcou a estreia dos brasileiros no ano. A equipe feminina não foi à Croácia para participar do Troféu Cidade de Jesolo, na Itália, no fim de semana.