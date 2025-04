A inclusão das provas de 50m da natação no programa olímpico para os Jogos de Los Angeles 2028, anunciado na quarta-feira (9) pelo COI, animou o brasileiro Bruno Fratus, que hoje atua como treinador nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o medalhista olímpico propôs a criação de um grupo de treinamento para velocistas.

As provas de 50m nos estilos borboleta, costas e peito já faziam parte do calendário do Mundial de Esportes Aquáticos. Nos Jogos Olímpicos, a disputa dos 50m livres passou a integrar o programa a partir da edição de 1988, em Seul.

- É oficial: agora teremos as provas de 50m estilos nas Olimpíadas! Que belo dia para ser nadador, ou, no meu caso, treinador de natação! Devemos começar um grupo de treino, apenas de velocistas, aqui no Coral Springs? - disse, em vídeo publicado.

Medalhista de bronze nos 50m livre nos Jogos de Tóquio, Bruno Fratus anunciou a aposentadoria em dezembro do ano passado, aos 35 anos, após enfrentar uma sequência de lesões e cirurgias. Hoje, o brasileiro atua como treinador nos Estados Unidos, onde vive desde 2014.

Nicholas Santos também comemorou mudanças na natação

Nicholas Santos foi campeão mundial aos 42 anos (Foto: Divulgação/COB)

Lenda da natação, Nicholas Santos também repercutiu nas redes sociais a inclusão das provas no programa olímpico. Nicholas representou o Brasil em Pequim (2008) e Londres (2012), além de ser dono de seis títulos mundiais.

continua após a publicidade

- Essa decisão não só diversifica as competições, mas também traz impactos significativos para o esporte, desde o desenvolvimento de nadadores até o entretenimento para o público. As provas de 50m são emocionantes e imprevisíveis, o que aumenta a atenção e gera um mix de ansiedade e prazer, mantendo as pessoas mais envolvidas - escreveu.