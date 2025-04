O Comitê Olímpico Internacional anunciou, nesta quarta-feira (9), o programa de eventos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. De maneira inédita na história, todos os esportes coletivos terão pelo menos a mesma quantidade de equipes femininas e masculinas. Além disso, foram acrescentados seis eventos mistos, entre eles, uma nova disputa na ginástica artística.

Ao todo, os Jogos de Los Angeles terão 351 eventos com disputa de medalhas, 22 a mais do que em Paris. Além disso, haverá cinco novas modalidades, propostas pelo Comitê Organizador: beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash.

Prova mista na ginástica artística

Além das disputas que distribuem, ao todo, 14 medalhas de ouro na ginástica artística, a novidade para 2028 ficará por conta da competição mista, com equipes compostas por homens e mulheres.

Tradicionalmente, as mulheres disputam medalhas em quatro aparelhos: salto, solo, trave e barras paralelas. Já os homens competem em seis: salto, solo, barras paralelas, barra fixa, cavalo com alças e argola. Os dois gêneros também participam da competição por equipes e do individual geral.

Outras modalidades terão provas mistas adicionais em Los Angeles: arco e flecha, atletismo (revezamento misto 4x100 m), golfe, ginástica, remo, corrida de velocidade na praia e tênis de mesa.

Futebol feminino terá 16 seleções em 2028 (Foto: Rafael Reis/CBF)

Mais seleções femininas do que masculinas no futebol

Mais uma novidade relacionada à igualdade de gênero na próxima edição dos Jogos Olímpicos é a inversão na quantidade de vagas de seleções femininas e masculinas na disputa do futebol. Serão 16 seleções femininas e 12 masculinas, o que fará com que, pela primeira vez na história, haja mais mulheres do que homens na modalidade.

O futebol feminino começou a ser parte do programa olímpico nos Jogos de Atlanta, em 1996, com oito equipes classificadas, número que aumentou para 10 em Atenas (2004) e 12 a partir de Pequim (2008).