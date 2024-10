Brasileiros garantem vaga para Las Vegas; veja resultados do Mr. Olympia Brasil 2024

Nesta sábado (19), aconteceu o primeiro dia do Mr. Olympia Brasil 2024, em São Paulo (SP). Além das categorias amadoras, tivemos as categorias: Women's Wellness e Men's Bodybuilding 212. Confira os resultados de todas as categorias:

Women's Wellness Olympia Brasil 2024

Confira o top-5 da Women's Wellness Olympia Brasil 2024

Gisele Machado Andreia Gadelha Kassandra Gillis Viviane Marcucci Juliana Caceres

Após o top-5 no Mr. Olympia, Gisele Machado venceu o título na categoria Wellness na competição em São Paulo. A brasileira aproveitou o rítmo de Las Vegas e conquistou a vaga para o maior evento de fisiculturismo do mundo em 2025.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Men's Bodybuilding 212 Olympia Brasil 2024

Confira o top-5 da Men's Bodybuilding 212 no Olympia Brasil 2024

Vitor Porto Elifibrado Morais Drey Pereira Henrique Gonçalves Marcello Alfonsi

Vitor Porto confirmou o favoritismo e conquistou o título da 212, em São Paulo. O brasileiro seguiu o embalo do Olympia de Las Vegas para vencer no Brasil e garantir a vaga para a edição de 2025 do Mr. Olympia.

(Foto: Reprodução / Instagram @cocoviking_legend)

Women's Physique Overall

Confira quem conseguiu o pro card na Women's Physique Overall:

Savannah Nascentes

Ana Silva

Women's Figure Overall

Confira quem conseguiu o pro card na Women's Figure Overall:

Martha Ferreira (Overall) Larissa Franco Caroline Francielly

Men's Bodybuilding Overall

Confira quem conseguiu o pro card na Bodybuilding Overall:

Felipe Andrade (Overall)

Guilherme Abomai

Jose Allysson

Men's Classic Physique Overall

Confira quem conseguiu o pro card na Classic Physique Overall: