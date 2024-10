Após vencer no Brasil, Gisele Machado mira título do Mr. Olympia: ‘Questão de tempo’

Gisele Machado venceu mais um título na categoria Wellness no Mr. Olympia Brasil 2024. A brasileira superou a brasileira Andreia Gadelha e a canadense Kassandra Gillis para levar a conquista. Com a vitória, a atleta garantiu vaga no Mr. Olympia 2025, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Gisele agora foca no título do principal campeonato do mundo e explicou o que precisa melhorar.

continua após a publicidade

➡️ Quinto lugar em Las Vegas, Vitor Porto vence o Mr. Olympia Brasil

- Bem, todos os físicos têm uma questão que é tempo e maturidade. Por mais que eu já esteja há muito tempo, eu vim da categoria Bikini. Então eu não treinava quadríceps por três anos. Hoje, na categoria o Wellness, a quatro anos como Wellness profissional. Eu tenho desenvolvido muito o meu conjunto de pernas. Mas quando eu seco, as vezes eu perco um pouco do volume do quadríceps. Então eu consegui acertar a questão da proporção física no geral, a definição da gota do glúteo, que era algo que também às vezes não ficava 100%, que isso foi em questão da dieta, de como finalizar com um coach bom, ter uma orientação correta e seguir 100% o plano. E agora o trabalho vai ser para melhorar um pouquinho mais esse arredondamento do quadríceps, porque a apresentação eu tenho certeza que a minha é uma das melhores do mundo. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo agora para eu conseguir acertar o pequeno detalhe que falta para ser a campeã.

Sem Isa Pereira e Francielle Mattos, os maiores nomes da categoria e que já estão classificadas para o próximo Mr. Olympia 2025, na disputa, Gisele não deu chances às outras atletas e venceu o Mr. Olympia Brasil, garantindo vaga para Las Vegas no ano seguinte. Agora são 10 títulos em shows profissionais para a brasileira, a maior vencedora da categoria. As brasileiras dominam a categoria. Todas as campeãs da história da Wellness são do Brasil. Neste ano no Olympia, quatro das cinco primeiras, eram brasileiras, incluindo Gisele.

continua após a publicidade

- Eu acho que até deveria ter muito mais valorização para a parte feminina, tanto financeiramente quanto de exposição em mídias. Isso é algo que eu vou batalhar em Dubai, como eu falei eu moro lá, e não existe competição para atletas femininas lá na NPC, apenas na IFBB. As mulheres elas têm muito mais resiliência, são muito mais disciplinadas. As brasileiras, se dão muito bem, porque a gente tem um biotipo propício para a categoria Wellness. A categoria Wellness nasceu no Brasil. Então, pernas maiores, bumbum maior, a gente se dá muito bem porque a gente já tem esse biotipo feminino específico para a categoria.

- Gente, foi realmente um feito épico para mim, eu sou muito guerreira, eu nunca desisto, eu sempre esperei ser a campeã do Olympia. É óbvio, a gente nunca compete pensando num pódio menos do que o primeiro lugar. No primeiro Olympia eu fiquei em sexto, no segundo Olympia eu fiquei em quinto. E esse ano eu consegui manter o meu posto de quinto lugar, no evento de 60 anos (do início do Mr. Olympia), com toda a grandiosidade que foi para mim, foi uma colocação excelente, porque eu não fui nem para baixo nem para cima. Então continuo ali me mantendo firme e forte, e para chegar aqui foi realmente uma missão. Eu mantive a minha dieta mesmo viajando, mesmo fazendo toda a correria, e isso para mim não é trabalho nenhum, eu amo fazer dieta, para mim é a minha vida. Isso é o meu trabalho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Women's Wellness Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Wellness Olympia 2024

Gisele Machado Andreia Gadelha Kassandra Gillis Vivian Cristinelli Juliana Caceres