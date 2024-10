NBB: Com emoção até o fim, São Paulo vence Corinthians

Fora de casa, o São Paulo venceu o Corinthians por 82 a 80 neste sábado (19), em partida válida pela 2ª semana do NBB, o Novo Basquete Brasil, no Ginásio Wlamir Marques. Vitor Faverani, para o Tricolor Paulista, anotou 28 pontos e teve a sua maior marca na história na liga. No lado do Timão, Lucas Cauê foi o grande destaque.

Com esse resultado, o São Paulo emenda a segunda vitória seguida e dorme na quarta colocação na tabela. Já o Corinthians, que estreou nesta partida, amarga a lanterna do NBB.

🏀 COMO FOI A PARTIDA?

No primeiro quarto, o São Paulo começou voando. O Tricolor chegou abrir 10 a 0 no início, com que fez o Corinthians gastar um tempo técnico. Na volta da pausa, o Timão conseguiu reagir e empatou a partida em 10 a 10, onde o jogo se mostrou que seria equilibrado. Na reta final, o time do Morumbi se sobressaiu e terminou o período na frente por 20 a 15.

O equilíbrio seguiu no segundo período, mas com pequena soberania do Corinthians, que tirou a vantagem do rival aos poucos e empatou em 28 a 28. Logo após, Isaac Thornton apareceu na partida, com cestas e assistências em sequência. O São Paulo, por sua vez, se mostrava quente nos arremessos de três, mas perdeu a ponta do placar, liderança dos donos da quadra por 41 a 40.

Na volta do intervalo, o Corinthians levantou a barreira, com um belo toco de Munford em Miller, que levantou a torcida no ginásio. Apesar da superioridade do Timão, o São Paulo não deixou o rival descolar e o Majestoso foi para o decisivo quarto com 61 a 59 no placar.

O início do último quarto foi de amplo domínio do São Paulo, mas com reação rápida dos alvinegros. Com equilíbrio até o fim, a reta final do Majestoso foi marcada pela emoção e pela indisciplina. Lucas Caue, do Timão, e Tyrone, do Tricolor, acabaram ejetados, pelo excesso de infrações. No minuto final, o Tricolor vencia por 82 a 80, que se manteve após grande trabalho defensivo dos visitantes. Vitória do São Paulo.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

As duas equipes voltam a campo pelo NBB na terça-feira (22), com o São Paulo recebendo o Franca e o Corinthians viajando para encarar o Botafogo.