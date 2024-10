Gisele Machado confirma favoritismo e vence o Mr. Olympia Brasil 2024

Favorita em casa, Gisele Machado venceu mais um título na categoria Wellness no Mr. Olympia Brasil 2024. A brasileira superou a brasileira Andreia Gadelha e a canadense Kassandra Gillis para levar a conquista. Com a vitória, a atleta garantiu vaga no Mr. Olympia 2025, o maior evento de fisiculturismo do mundo.

Sem Isa Pereira e Francielle Mattos, os maiores nomes da categoria e que já estão classificadas para o próximo Mr. Olympia 2025, na disputa, Gisele não deu chances às outras atletas e venceu o Mr. Olympia Brasil, garantindo vaga para Las Vegas no ano seguinte. Agora são 10 títulos em shows profissionais para a brasileira, a maior vencedora da categoria.

Women's Wellness Olympia 2024

Confira o top-5 da Women's Wellness Olympia 2024

Gisele Machado Andreia Gadelha Kassandra Gillis Vivian Cristinelli Juliana Caceres