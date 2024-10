Norris vê Russell bater no fim e conquista pole do GP dos Estados Unidos; Verstappen é 2º

Lando Norris contou com uma ajudinha providencial da sorte para assegurar mais uma pole-position na temporada 2024 da Fórmula 1. O britânico fez o melhor tempo na primeira tentativa de volta rápida no Q3 da classificação deste sábado (19), em Austin, porém se viu seriamente ameaçado por Max Verstappen muito mais rápido no giro final. A batida de George Russell, no entanto, trouxe o fim da sessão, assegurando o #4 na posição de honra. Carlos Sainz ficou em terceiro.

continua após a publicidade

➡️ Quais são os desafios e as estratégias dos pilotos para o GP dos EUA?

Helmut Marko avisou depois da classificação sprint que a Red Bull havia voltado. Na prova curta, Verstappen não teve dificuldades para controlar a distância para Norris e voltar a vencer. Era, portanto, o prólogo perfeito para uma classificação sempre complicada, já que o Circuito das Américas está na lista dos que não perdoam as infrações por limites de pista.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lewis Hamilton que o diga, ainda que a volta deletada não tenha significado muita coisa. O piloto da Mercedes não conseguiu romper a barreira da 15ª posição no Q1, e com a punição ficou somente em 19º — que será 18º na corrida de domingo por conta da sanção aplicada a Liam Lawson por troca de motor.

continua após a publicidade

O filme prometido para Austin, portanto, era o mesmo tantas vezes exibidos nos últimos anos na F1. Max teve como adversário ele próprio, elevando pouco a pouco o sarrafo para a disputa definitiva da pole. No Q3, porém, não conseguiu bater Norris na primeira tentativa por 0s031. Na segunda, começou a dar sinais de que trucidaria a volta de Lando, mas Russell impediu de vermos o resultado final.

Charles Leclerc ficou em quarto, com Oscar Piastri apenas em quinto. Russell salvou o sexto lugar, enquanto Pierre Gasly conquistou um ótimo sétimo posto com a Alpine. Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Sergio Pérez fecharam o top-10.

continua após a publicidade

(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Confira como foi a classificação da F1 em Austin:

Depois de uma sprint movimentada e que trouxe nada menos que Verstappen à baila, a classificação do GP dos Estados Unidos começou com termômetros em 28°C de temperatura ambiente, asfalto em 39°C e umidade relativa do ar em 40%. E julgar pelo visto na classificação sprint, não apenas o #1 prometia uma performance forte em volta rápida, mas também Ferrari e Mercedes, enquanto McLaren teria de reverter o resultado abaixo do esperado na sprint.

Pista liberada, portanto, os primeiros tempos registrados ainda eram na casa de 1min35s, altos se comparados aos obtidos na sexta-feira. Depois, pouco a pouco, a marca começou a baixar para 1min34s, indicando a natural melhora da pista no fim da tarde texana.

Com 1min34s029 de Norris como marca a ser batida, Verstappen pegou o melhor setor 1 na primeira tentativa de volta rápida. No segundo trecho, apesar da leve espalhada, manteve o ritmo e fechou o giro em 1min33s690, 0s339 mais rápido que Lando — ou seja, uma perda de 0s2 na parte final do Circuito das Américas. Pérez, por sua vez, virou o mesmo tempo de volta de Norris e pulou para terceiro.

Com pouco menos de dez minutos para o fim da primeira parte, os carros da Mercedes completaram volta, porém com tempos muito altos: Russell ficou apenas em 12º, enquanto Hamilton era apenas o 17º. Nesse momento, aliás, o tempo a ser batido passou a ser o de Gasly, ao melhorar a volta de Verstappen em 0s140. Hülkenberg, Lawson, Ocon, Norris, Pérez, Franco Colapinto, Alexander Albon e Sainz fechavam o top-10.

Com quase cinco minutos para o fim, Russell, Hamilton, Guanyu Zhou, Leclerc e Tsunoda — os últimos ainda sem tempo por terem voltas deletadas — eram os eliminados. Leclerc, então, pintou o setor 2 de roxo e cravou 1min33s141, assumindo a liderança. Sainz era o terceiro, à frente de Norris.

Com dois minutos para a bandeira quadriculada, 1min34s194 de Alonso era o tempo a ser superado pelos cinco últimos. Até então, os dois carros da Mercedes buscavam desesperadamente qualquer décimo que fosse capaz de mantê-los vivos na classificação. E enquanto Verstappen retornava à liderança, Hamilton era o primeiro a não conseguir por risíveis 0s003.

Russell, por sua vez, teve melhor sorte e saltou para terceiro, a 0s490 de Verstappen. Tsunoda também achou lugar entre os 15 ao pegar o sétimo tempo — que virou oitavo com o salto de Lawson para o terceiro posto. Alonso, então, foi o último a escapar da degola e coincidentemente jogou o companheiro de Aston Martin, Lance Stroll, para fora do Q2. O canadense, todavia, recuperou-se e assegurou o 15º posto. Pior, portanto, para Albon, Colapinto, Valtteri Bottas, Hamilton e Zhou, eliminados. O heptacampeão ainda teve volta deletada, só ficando à frente do chinês da Sauber.

(Foto: Mark Thompson / AFP)

Com 1min33s052 já na primeira ida à pista, Verstappen assumiu a liderança da tabela e passou a ser perseguido pelos demais. E todas as tentativas foram falhas até Norris acertar a mão no setor intermediário de Austin e colocar 0s201 sobre o neerlandês. Piastri também melhorou a performance, porém não bateu Max por apenas 0s005.

Com menos de dez minutos para o fim, apenas Lawson aparecia sem tempo registrado. Ocon, Alonso, Stroll e Leclerc eram os outros eliminados, enquanto Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Gasly, Sainz, Pérez, Hülkenberg, Magnussen e Tsunoda avançavam ao Q3.

Parada tradicional para mais um jogo de pneus, Leclerc passou 0s2 abaixo do tempo de Tsunoda, em 15º, no setor 1. Enquanto Verstappen melhorava ainda mais a própria marca, o monegasco conseguiu manter o ritmo forte o bastante para desgarrar do fundo e pular para terceiro. A situação, todavia, começou a ficar preocupante para Sainz, em oitavo, porém o espanhol foi ainda mais rápido que Leclerc e colocou a Ferrari em segundo, à frente de Norris.

Com o cronômetro zerado, Alonso e Stroll tentaram achar algum lugar entre os dez primeiros. E, como de costume, o bicampeão conseguiu, enquanto o filho de Lawrence Stroll não foi além do 14º lugar. Tsunoda, Hülkenberg, Ocon e Lawson foram os outros cortados.

(Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Da mesma forma como da classificação sprint, a Mercedes logo mandou Russell, o sobrevivente do time, à pista para evitar contratempos. Só que os demais também não demoraram a sair dos boxes, com exceção de Alonso, que segurou um pouco mais até deixar a garagem.

Russell registrou 1min12s974, porém Norris foi o mais rápido nos setores 2 e 3 e colocou 0s6 sobre o rival prateado. Piastri andou no ritmo de Russell e viu os carros da Ferrari se colocarem entre ele e Lando. Veio, então, Verstappen já com o melhor setor 1 da pista, porém não conseguiu bater Norris por 0s031 na primeira chance.

Veio a segunda, e Verstappen voou no setor 1, detonando a marca de Lando em 0s2, que passou 0s03 acima do próprio tempo no mesmo trecho. Era, portanto, questão de tempo para o #1 tomar o posto, só que Russell perdeu o controle do carro na curva 19 e, dessa vez, não conseguiu evitar a batida. Com o cronômetro já zerado, não havia o que fazer, portanto, para sorte de Norris.

(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

F1 2024, GP dos EUA, 19ª Etapa, Classificação:

1 L NORRIS McLaren Mercedes 1:32.330

2 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:32.361 +0.031

3 C SAINZ Ferrari 1:32.652 +0.322

4 C LECLERC Ferrari 1:32.740 +0.410

5 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:32.950 +0.620

6 G RUSSELL Mercedes 1:32.974 +0.644

7 P GASLY Alpine 1:33.018 +0.688

8 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:33.309 +0.979

9 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:33.481 +1.151

10 S PÉREZ Red Bull Honda — —

11 Y TSUNODA RB Honda 1:33.506 +1.176

12 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 1:33.544 +1.214

13 E OCON Alpine 1:33.597 +1.267

14 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:33.759 +1.429

15 L LAWSON RB Honda — —

16 A ALBON Williams Mercedes 1:34.051 +1.721

17 F COLAPINTO Williams Mercedes 1:34.062 +1.732

18 V BOTTAS Sauber Ferrari 1:34.152 +1.822

19 L HAMILTON Mercedes 1:34.154 +1.824

20 G ZHOU Sauber Ferrari 1:34.228 +1.899