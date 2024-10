Campeão do Mr. Olympia Brasil, Vitor Porto dispara: ‘Ano que vem vou brigar com Keone’

No primeiro dia de competições do Mr. Olympia Brasil 2024, em São Paulo (SP), Vitor Porto venceu o título na categoria 212. O brasileiro desbancou os compatriotas Elifibrado, Drey Pereira e Henrique Gonçalves para levar o título, em casa. Com a conquista, o atleta garantiu vaga no Mr. Olympia 2025, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Na semana passada, Porto foi quinto lugar em Las Vegas, se tornando o 212 com a segunda melhor colocação da história do país.

- Eu sou um cara que eu sou movido pela fé, então ano passado eu fiz um podcast, eu falei que eu ia ficar entre os 5 melhores do mundo. Muita gente me deu hate, muita gente falou que era maluquice. Muita gente falou que era top 12, e eu vou agora, no meu momento, brincar com essa galera, né? Eu vou fazer vários cortes gastando. Eu sou um cara que eu falo e cumpro o que eu vou fazer e deixo Deus fazer a parte dele, porque eu usei a fé. Então, eu digo a você aqui agora que ano que vem eu vou estar brigando ali com Keone ou com Shaun Clarida. Eu vou estar ali brigando com os dois. Isso aí vai estar salvo agora, eu estou falando aqui agora. E eu vou estar brigando ali com o Keone ali no top 1. Pode ter certeza disso. Esse ano a gente vai trabalhar duríssimo e eu não tenho dúvidas que eu vou estar ali brigando pro topo. Não tenho dúvidas - disse o atleta.

Em um top-5 só com brasileiros, Vitor Porto se sobressaiu com o melhor físico. O fisiculturista conseguiu aproveitar bem o shape que estava em Las Vegas para levar o título em São Paulo. Com a vitória, o baiano conquistou a vaga para o Mr. Olympia 2025, onde Keone Pearson é o atual campeão.

- Eu sempre tive na minha cabeça, sempre tive no meu coração essa confirmação de que eu ia chegar onde eu cheguei e que eu tenho mais para evoluir. Então, por mais que as pessoas não tivessem tendo o reconhecimento, muitas mídias não repostavam meu trabalho, isso nunca me deixou abalar. Porque eu sabia onde eu ia chegar e eu sou testemunha viva de falar para as pessoas que você não pode deixar a confiança para as pessoas, para os homens, você tem que deixar confiança para Deus que Deus ele vai dar honra.

- Meu papel principal, meu propósito no esporte é estar levando essa palavra, motivando as pessoas de que elas não podem se sentir frustradas se elas não vão ter um certo tipo de reconhecimento. Elas tem que ter no coração delas a certeza de que vai chegar no objetivo delas e fazer o trabalho e deixar na mão de Deus. Não é de boca pra fora, é o que eu fiz. Eu entreguei na mão do Senhor, ele fez a parte dele e eu fiz a minha parte aqui. E aí Deus vai e me honra dessa forma, né, pegando aí o quinto lugar do mundo, fazendo um feito histórico depois de Eduardo Correa, então tudo no tempo de Deus é o melhor tempo que existe - completou

212 Olympia Brasil 2024

Confira o top-5 da 212 Olympia Brasil 2024

Vitor Porto Elifibrado Morais Drey Pereira Henrique Gonçalves Marcello Alfonsi