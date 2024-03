Brasileiro acerta ‘contrato relâmpago’ e terá chance de ouro na NBA

Mãozinha Pereira durante o torneio de enterradas da Liga de Desenvolvimento da NBA (Foto: Brian Sevald / NBA)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 20/03/2024 - 11:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Mais um brasileiro vai atuar na NBA. O Memphis Grizzlies acertou um contrato de dez dias com o jovem Mãozinha Pereira, que estava atuando pelo Mexico City Capitanes, na G-League. O jogador de 23 anos era um dos destaques da equipe e chega com expectativa para o novo desafio. A informação é de Adrian Wojnarowski, da “ESPN”.

O Grizzlies recebeu uma permissão da NBA para assinar contratos por períodos curtos fora da janela devido ao alto número de lesões durante a temporada. O brasileiro terá a chance de impressionar a comissão técnica da equipe e, quem sabe, receber um contrato de maior duração no futuro.

Pelo Mexico City, foram 10.8 pontos e 8.8 rebotes de média em 24 partidas para o ala.

Vale lembrar que o atleta esteve presente na última edição do Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Corinthians. Antes do Timão, também passou por equipes como Pinheiros e Fortaleza Basquete Cearense.

Foi a sua passagem pela equipe do Parque São Jorge que chamou a atenção dos EUA. Mãozinha obteve uma média de rebotes bastante elevada para o campeonato (9,8 por jogo) . Ele também esteve na disputa pelo prêmio de melhor pivô daquela temporada e participou do Jogo das Estrelas do NBB, sendo capitão de um dos times. No fim, conquistou o troféu de Destaque Jovem do torneio.

No NBB, Mãozinha se destacou pelo Corinthians (Foto: Beto Miller/Ag. Corinthians)

O potencial do ala não passou despercebido pela Seleção Brasileira principal de basquete, que recentemente chamou o atleta para fazer parte do grupo nos jogos eliminatórios da AmeriCup, diante do Paraguai.

Além de Mãozinha, a NBA também tem outro brasileiro: Gui Santos, que atua pelo Golden State Warriors. O jovem recebeu algumas oportunidades nesta temporada e tem alternado entre o time principal e a equipe de desenvolvimento na G-League. Gui é um pouco mais jovem do que o seu compatriota e tem 21 anos.