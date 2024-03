Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 20/03/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com a Kraft Heinz, organizou um encontro com a imprensa nesta terça-feira (19). O evento serviu para anunciar Lucão (vôlei) e Rebeca Andrade (ginástica HB artística) como novos atletas apoiados pela marca. A ginasta conversou com os jornalistas e respondeu algumas perguntas e falou, entre outros temas, sobre a sua relação com a norte-americana Simone Biles. Confira o vídeo acima.