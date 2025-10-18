Brasileira no UFC Vancouver se inspira em Charles do Bronx; entenda

Seja dentro ou fora do octógono, a história de Charles do Bronx inspira muitos fãs por todo o globo, o que não diferente para Tainara Lisboa. A brasileira enfrenta a canadense Melissa Croden, neste sábado (18), pelo card preliminar do UFC Vancouver. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a peso-galo abriu o jogo sobre encontro que teve com Charles "do Bronx" Oliveira e o conselho dado pelo ex-campeão.

Confira entrevista na íntegra com Tainara Lisboa

— Cara, o Charles representa muita coisa na minha história. A história dele toca muito no meu coração. Quando a minha mãe partiu, eu encontrei ele na estrada do nada, do nada. Eu não tinha nem assinado o meu contrato ainda com o UFC e ele falou: "Deus sabe de todas as coisas e tudo acontece quando tem que acontecer". Logo depois, uns meses depois, eu fechei meu contrato com o UFC — contou Tainara.

Além de Do Bronx, a bicampeã mundial de muay thai afirmou ser muito fã de Alex Poatan, mas que tem um carinho especial pelo peso-leve. A história de superação de Charles foi destacada por Tainara, principalmente pelos problemas enfrentados por ela mesma como atleta no Brasil.

— Não só esse momento, o Charles me inspira tanto. Ele veio de uma derrota, mas se supera sempre e traz palavras incríveis. Então, eu sou sim torcedora porque eu sei o quanto é difícil estar dentro do octógono e passar todo o processo que ninguém vê, e são muitos — completou a brasileira.

É inegável que Charles "do Bronx" Oliveira está entre os maiores brasileiros da história do UFC, o que se confirmou mais uma vez com o sucesso do UFC Rio no último sábado (11). Com a arquibancada lotada da Farmasi Arena, o lutador finalizou o polônes Mateusz Gamrot no segundo round pela luta principal do evento. O ex-campeão dos leves, então, garantiu seu retorno para o ranking "pound for pound" do Ultimate.

A luta entre Do Bronx e Gamrot veio como redenção para o brasileiro que havia sofrido seu primeiro nocaute no UFC contra Topuria na disputa pelo cinturão dos leves. Com a derrota, o ex-campeão caiu no ranking dos leves, mas voltou a subir após o triunfo no Rio.

Tainara Lisboa enfrentou grave lesão no UFC

Natural de Santos, em São Paulo, Tainara Lisboa começou no mundo da luta através do muay thai e brilhou, com dois títulos mundiais. A brasileira de 34 anos registra um cartel de 7 vitórias e 3 derrotas desde sua entrada no MMA.

Apesar da última derrota em maio, o retrospecto da brasileira ainda é positivo no UFC com duas vitórias em três lutas disputadas. As comemorações do último triunfo, no entanto, se transformaram em preocupação para Tainara. Durante o duelo contra a compatriota Ravena, a lesão da lutadora se agravou para um rompimento na cartilagem do joelho, o que exigia intervenção cirúrgica.

Tainara Lisboa em pesagem no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tainaralisboaoficial)

O início no UFC, então, precisou ser interrompido para que a difícil recuperação fosse completa. Ao Lance!, Tainara confessou que o processo foi um dos mais dolorosos de sua vida, tanto físico quanto mentalmente.

— Não foi nada tranquila, eu acho que longe disso. As pessoas confundem muito essa cirurgia com o ligamento cruzado, que eu também sou operada dos dois joelhos do ligamento cruzado, mas essa cirurgia não chegou nem a 1%. O ligamento não chega a 1% do que foi essa cirurgia. A nível de dor, eu tendo que aprender a andar sobre um degrau, a realmente questionar se eu iria conseguir voltar a lutar. Eu lembro que o meu esposo, depois que tudo passou, ele falava "Eu só rezava para você voltar a andar". Eu nem sabia quando é que você ia voltar a lutar. Foi muito tenso — contou Tainara.