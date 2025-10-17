Adversário provoca Pantoja por cinturão do UFC: ‘Não dou a mínima’
Joshua Van chega como zebra em busca de conquistar o cinturão dos moscas no UFC
O birmanês Joshua Van será um dos maiores desafios de Alexandre Pantoja na carreira. Campeão desde 2023, o brasileiro defende o cinturão dos moscas pela quinta vez no UFC 323 em dezembro deste ano. Mesmo como zebra, o desafiante de 24 anos aposta em seu nocaute ainda no terceiro round e afirmou não se importar com as "opiniões especialistas".
— Ou eu o nocauteio em três rounds, ou vai ser uma guerra de cinco rounds. Muita gente fala que eu não tenho chance. Não dou a mínima para essa merd*, porque na luta contra Brandon Royval, eles diziam a mesma coisa. Diziam que eu não estava pronto, especialmente em cima da hora, coisas assim e sabemos o resultado. Sei do que sou capaz, e acho que o campeão sabe do que sou capaz. No dia da luta, vai ser completamente diferente — destacou Joshua Van, em entrevista ao "MMA Junkie Radio".
Apesar dos comentários que colocam Van em desvantagem, o campeão não subestima o talento e potência de seu jovem adversário – 11 anos mais novo que o brasileiro. Pantoja, então, decidiu por não viajar ao Rio de Janeiro para o evento do último sábado (11), visando não interromper o camp (período de treinamento).
Mesmo que o duelo ainda não tivesse confirmado, o confronto contra o birmanês já era esperado desde a encarada após a última defesa de Pantoja no UFC 317, em 28 de junho deste ano.
A rapidez, explosão e juventude podem ser aliados de Van, mas a experiência e dominância do campeão dos moscas não pode ser tirado da equação. Com isso, é inegável que o brasileiro chega como grande favorito, o que não recebido como "garantia" por Pantoja.
— Foi feito o convite. Eu ia. Eu falei que ia. Só que, conforme o camp vai passando e as coisas vão se tornando mais sérias, eu falei: ‘Não, cara, prefiro não ir. Prefiro ficar aqui concentrado’. Podem achar que tem sete semanas pro evento, mas, na minha categoria, é tudo muito rápido, vou lutar com um adversário muito novo, então quero estar na minha melhor forma possível — contou o campeão ao "Ag. Fight".
A luta entre Van e Pantoja será a coprincipal do UFC 323, antes apenas da quarta defesa de cinturão de Merab Dvalishvili, contra Petr Yan. O evento, que acontece no dia 6 de dezembro, é o último numerado do Ultimate na temporada de 2025.
Pantoja defende cinturão do UFC contra Van
Alexandre Pantoja, campeão peso-mosca (até 57 kg), fará sua quinta defesa consecutiva do título. Ele conquistou o primeiro em julho de 2023 ao derrotar Brandon Moreno e, desde então, manteve uma sequência dominante, defendendo o cinturão contra lutadores como Brandon Royval e Steve Erceg.
Seu adversário, Joshua Van, de 23 anos, chega à disputa com quatro vitórias consecutivas no UFC e é considerado uma das promessas da nova geração. O confronto entre Pantoja e Van foi vazado no UFC Rio, quando Michael Aswell pediu para lutar no mesmo card de seu compatriota.
