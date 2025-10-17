Sem luta no Rio, Walker volta ao octógono no UFC 321; entenda

Valter Walker recebeu mais uma oportunidade de trazer o "tetra" para o Brasil, ou seja, a quarta finalização por chave de calcanhar seguida. Após ter a luta cancelada no Rio, o brasileiro estará no card preliminar do UFC 321 no dia 25 de outubro, quando enfrentará o estreante Louie Sutherland. A novidade foi divulgada primeiro pelo jornalista Larte Viana.

Embora o tempo de preparação pareça curto, Walker decidiu por "apenas" continuar o camp (período de treinamento) iniciado para o UFC Rio. O lutador inglês, inclusive, também vem de uma luta cancelada na organização. Antes do novo duelo, Sutherland tinha a estreia agendada para o UFC Perth em setembro deste ano, mas o combate precisou ser tirado do card por problemas com seu adversário.

Enquanto o brasileiro se destaca com seu jogo no chão e finalizações rápidas, o rival conquista vitórias com uma intensa trocação e fortes nocautes – que representam 80% dos triunfos do inglês. Sutherland conta com 10 vitórias e três derrotas no MMA, diferente de Walker que registra um cartel de 14 vitórias e apenas um revés.

Os modos diferentes de luta prometem um duelo acirrado em que vence quem poder se impor primeiro, apesar da experiência de Valter poder ser uma aliada. Não será a primeira vez, no entanto, que Walker precisar lidar com estilos contrastantes dentro do ringue, principalmente na categoria dos peso-pesados.

Valter Walker gosta de finalizar no calcanhar (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

Em entrevista coletiva no Media Day do UFC Rio, o brasileiro ainda se autodenominou o "bug do peso-pesado" devido ao seu estilo pouco ortodoxo. Ele é um dos poucos lutadores da divisão especializados no jiu-jitsu e, especificamente, em uma finalização apenas – a "botinha".

— Normalmente, os pesados são muito lentos e não têm tanto giro no chão, não têm tanta ginga. Eu sou lento em pé (risos), mas no chão eu sou muito rápido, capaz de pegar pé de diversas formas. Até agora no UFC eu só fiz de uma forma e estou pronto para mostrar outros caminhos para chegar no pé. A ideia é trazer o tetra para o Brasil, o quarto pé, e vou dedicar à minha cidade — analisou Valter.

Luta de brasileiro foi cancelada no UFC Rio

A saga em busca do "quarto pé" foi interrompida para Valter Walker antes mesmo do UFC Rio neste sábado (11). A expectativa para a luta entre o brasileiro e nigeriano Mohammed Usman era alta entre os fãs do UFC, mas não aconteceu.

De acordo com apuração do Lance!, Usman teve uma alteração em um exame pré-luta e o UFC optou por retirá-lo do card. O brasileiro, então, ficou fora do show na Cidade Maravilhosa por conta da proximidade do evento, que aconteceu neste sábado (11).

Walker chegou a afirmar durante uma live em seu perfil no YouTube que o UFC havia encontrado um novo adversário horas após o anúncio. Apesar disso, o Ultimate confirmou que a luta do brasileiro foi cancelada durante a pesagem oficial.