Bortoleto alerta para dificuldades com novidade na temporada da F1

O botão de boost (impulsionar), novo elemento dos carros da Fórmula 1 para a temporada 2026, promete ser um divisor de águas nas disputas por posição, mas exigirá inteligência e cautela dos pilotos. A avaliação é do brasileiro Gabriel Bortoleto, estreante da Audi na F1, que comentou sobre o dispositivo durante a coletiva de imprensa, que marca o início do primeiro fim de semana de corrida do ano, do GP da Austrália.

Após nove dias de pré-temporada em Barcelona e Bahrein, testando o monoposto R26, Bortoleto ressaltou a potência do novo sistema, que libera uma grande quantidade de energia para o carro quando acionado.

— O que posso falar é que a ultrapassagem, o botão de boost, é muito forte", afirmou o piloto, destacando a complexidade do uso. "Às vezes, você vai estar em curvas onde normalmente não daria para ultrapassar e, de repente, você aperta e consegue passar. Mas depois pode ser que você fique sem energia e o outro piloto simplesmente te ultrapasse de volta.

F1: O brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto pilota no segundo dia dos testes de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 19 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/afp)

Estratégia pode virar tudo ou nada

A gestão da bateria se torna, assim, um elemento central nas corridas. Bortoleto explicou que um competidor pode esgotar toda a bateria para executar uma manobra de ultrapassagem, mas seu rival pode ter poupado energia para reverter a posição logo em seguida.

— Não sei [como será a regra], porque teve momentos em que eu tentei a ultrapassagem e passei carros com muita facilidade, e teve outras vezes em que eu sofri muito para ultrapassar. Então, é complicado dizer — ponderou o brasileiro.

Diante desse cenário, Bortoleto prevê uma curva de aprendizado intensa para os pilotos nas primeiras etapas do campeonato. Segundo ele, será preciso entender melhor como usar a energia extra liberada pelo botão, que oferece muita potência, mas pode acabar sendo desperdiçada se acionada no momento errado, deixando o piloto vulnerável a ultrapassagens logo em seguida.

Gabriel Bortoleto está prestes a iniciar sua primeira temporada na Fórmula 1 pela Audi. As declarações foram dadas em Albert Park, palco da primeira corrida do calendário de 2026.

GP da Austrália: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 22h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 7 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 2h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 8 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 1h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

