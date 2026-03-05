Time Brasil lança camisas em homenagem a títulos inesquecíveis

O Time Brasil lançou, nesta quinta-feira (5), sua nova coleção de camisetas para a temporada 2026 em homenagem a títulos históricos brasileiros. A judoca Bia Souza, os ginastas Rebeca Andrade e Arthur Zanetti, o goleiro Hugo Souza, a influenciadora Samanta Alves e o cantor MC Livinho foram os rostos escolhidos para representar a diversidade e o talento brasileiro.

A coleção conta com três modelos de camisetas inspirados em momentos icônicos do esporte nacional. A peça azul é uma homenagem ao uniforme da Seleção de Vôlei de 1984, ano da primeira medalha de prata no vôlei masculino nas Olimpíadas de Los Angeles; a amarela faz referência a peças usadas pelo time de Basquete masculino em 1987, que venceu os Estados Unidos para conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos; e a branca possui um design inédito e não remete a nenhuma outra edição.

Time Brasil e Adidas lançam camisas inspiradas em uniformes históricos brasileiros (Foto: Reprodução Instagram)

Bárbara Ikari, líder de comunicação da Adidas Brasil, comentou o principal objetivo da parceria durante o evento de lançamento para a imprensa, realizado na última quarta-feira (4).

— O objetivo é se conectar com o brasileiro e falar de Brasil o ano inteiro, não apenas nos momentos olímpicos. O Brasil não é um único tipo de pessoa; não existe um estilo único que você defina como "brasileira". O Brasil é essa mistura, não só de etnias e cores, mas também de nichos diferentes. Quando decidimos fazer nossa campanha com atleta, influenciador, cantor — e até o "Vira-lata Caramelo" estava lá —, quisemos trazer de fato o que é o Brasil: essa mistura tão bonita e essa união — afirmou Bárbara.

Time Brasil e Adidas fazem lançamento de camisas para temporada 2026 (Foto: Isabella Zuppo/ Lance!)

Bia Souza fala sobre moda e conforto no esporte

Campeã olímpica em Paris 2024, Bia Souza marcou presença no evento e comentou como o estilo e a moda influenciam a vida dos esportistas de alto rendimento, especialmente na busca por bem-estar fora das competições.

— Prezo muito pelo meu conforto, até porque não é fácil encontrar roupas com um tamanho (size) confortável hoje em dia; é sempre um sacrifício. Encontrar uma marca que entrega conforto, beleza e estilo em uma única peça é fundamental para a nossa relação com o que vestimos. Passo a maior parte do meu dia dentro de um quimono pesado, suando muito. Então, quando eu o tiro, quero colocar algo tranquilo, fresco e que seja, acima de tudo, confortável — afirmou a judoca.