UFC Vancouver marca estreia de parceiro de Alex Poatan
Yousri Belgaroui faz sua estreia no UFC contra Azamat Bekoev no card preliminar
Alex Poatan pode não entrar mais no octógono em 2025, mas a expectativa é que o brasileiro compareça ao UFC Vancouver deste sábado (18). O motivo seria a estreia de seu companheiro de treino, Yousri Belgaroui, no Ultimate contra o russo Azamat Bekoev. Com uma carreira sólida no kickboxing, o tunisiano-holandês esteve ao lado do campeão dos meio-pesados na vitória contra Magomed Ankalaev.
Apesar do sucesso no Glory, com três disputas para o cinturão dos médios no currículo, Belgaroui decidiu seguir no MMA com apoio e orientação de Glover Teixeira - ex-campeão meio-pesado e treinador de Poatan. A entrada no UFC, no entanto, não foi tão simples para o lutador de 33 anos, que contava com cinco vitórias em sete lutadas disputadas nas artes marciais mistas.
A primeira oportunidade surgiu para o tunisiano-holandês em 2023, quando participou do Dana's White Contender Series, mas a derrota tirou suas chances de um contrato. No ano seguinte, novo convite foi feito, e a vitória por nocaute impressionou. Mesmo assim, Belgaroui ainda não conseguiu garantir seu acordo com o Ultimate.
A recompensa por se manter na ativa enfim chegou: o lutador foi convidado para substituir Torrez Finney em agosto, mas, mais uma vez, sua estreia no UFC não aconteceu por problemas no visto. Sem novos problemas, o primeiro combate de Belgaroui está confirmado para este sábado (18).
UFC Vancouver conta ainda com cinco brasileiros
Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Vancouver a partir desta sexta-feira (18), no Canadá. A luta principal do Fight Night será entre o holandês Reinier de Ridder e o norte-americano Brendan Allen, que substitui Anthony Hernandez. O card preliminar está agendado para às 17h (de Brasília), seguido do principal, às 20h.
Card Principal - 20h
Peso-médio (até 83,9 Kg): Reinier de Ridder x Brendan Allen
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Mike Malott
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Aiemann Zahabi
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manon Fiorot x Jasmine Jasudavicius
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Gibson x Aoriqileng
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Nelson x Matt Frevola
Card Preliminar - 17h
Peso-galo (até 61,2 Kg): Charles Jourdain x Davey Grant
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno "Bulldog" Silva x Hyun Sung Park
Peso-médio (até 83,9 Kg): Danny Barlow x Djorden Santos
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Prepolec x Drew Dober
Peso-palha (até 52,1 Kg): Stephanie Luciano x Ravena Oliveira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Azamat Bekoev x Yousri Belgaroui
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Tainara Lisboa
