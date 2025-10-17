menu hamburguer
UFC Vancouver marca estreia de parceiro de Alex Poatan

Yousri Belgaroui faz sua estreia no UFC contra Azamat Bekoev no card preliminar

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 17/10/2025
10:59
Yousri Belgaroui ao lado de Alex Poatan com cinturão do UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @yousriofficial)
Alex Poatan pode não entrar mais no octógono em 2025, mas a expectativa é que o brasileiro compareça ao UFC Vancouver deste sábado (18). O motivo seria a estreia de seu companheiro de treino, Yousri Belgaroui, no Ultimate contra o russo Azamat Bekoev. Com uma carreira sólida no kickboxing, o tunisiano-holandês esteve ao lado do campeão dos meio-pesados na vitória contra Magomed Ankalaev.

Apesar do sucesso no Glory, com três disputas para o cinturão dos médios no currículo, Belgaroui decidiu seguir no MMA com apoio e orientação de Glover Teixeira - ex-campeão meio-pesado e treinador de Poatan. A entrada no UFC, no entanto, não foi tão simples para o lutador de 33 anos, que contava com cinco vitórias em sete lutadas disputadas nas artes marciais mistas.

A primeira oportunidade surgiu para o tunisiano-holandês em 2023, quando participou do Dana's White Contender Series, mas a derrota tirou suas chances de um contrato. No ano seguinte, novo convite foi feito, e a vitória por nocaute impressionou. Mesmo assim, Belgaroui ainda não conseguiu garantir seu acordo com o Ultimate.

A recompensa por se manter na ativa enfim chegou: o lutador foi convidado para substituir Torrez Finney em agosto, mas, mais uma vez, sua estreia no UFC não aconteceu por problemas no visto. Sem novos problemas, o primeiro combate de Belgaroui está confirmado para este sábado (18).

Glover Teixeira, Yousri Belgaroui e Alex Poatan em treino (Foto: Reprodução/Instagram: @yousriofficial)
Glover Teixeira, Yousri Belgaroui e Alex Poatan em treino (Foto: Reprodução/Instagram: @yousriofficial)

UFC Vancouver conta ainda com cinco brasileiros

Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Vancouver a partir desta sexta-feira (18), no Canadá. A luta principal do Fight Night será entre o holandês Reinier de Ridder e o norte-americano Brendan Allen, que substitui Anthony Hernandez. O card preliminar está agendado para às 17h (de Brasília), seguido do principal, às 20h.

Card Principal - 20h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Reinier de Ridder x Brendan Allen
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Mike Malott
Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Aiemann Zahabi
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manon Fiorot x Jasmine Jasudavicius
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Gibson x Aoriqileng
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Nelson x Matt Frevola

Card Preliminar - 17h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Charles Jourdain x Davey Grant
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno "Bulldog" Silva x Hyun Sung Park
Peso-médio (até 83,9 Kg): Danny Barlow x Djorden Santos
Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Prepolec x Drew Dober
Peso-palha (até 52,1 Kg): Stephanie Luciano x Ravena Oliveira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Azamat Bekoev x Yousri Belgaroui
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Tainara Lisboa

