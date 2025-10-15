Conheça os cinco brasileiros do card no UFC Vancouver

Cinco lutadores brasileiros participarão do UFC Vancouver a partir desta sexta-feira (18), no Canadá. A luta principal do Fight Night será entre o holandês Reinier de Ridder e o norte-americano Brendan Allen, que substitui Anthony Hernandez. O card preliminar está agendado para às 17h (de Brasília), seguido do principal, às 20h.

O evento contará ainda participação de cinco lutadores brasileiros no card preliminar: Bruno "Bulldog" Silva, Djorden Santos, Stephanie Luciano, Ravena Oliveira e Tainara Lisboa. Conheça com o Lance! todos os atletas do Brasil no UFC Vancouver:

Bruno "Bulldog" Silva

Bruno Silva, conhecido como "Bulldog", é um dos principais nomes brasileiros do evento. O lutador de 35 anos, natural de Piracicaba, possui cartel de 14 vitórias, 7 derrotas, 2 empates e 1 luta sem resultado. Com 1,62m de altura, Silva compete na categoria peso-mosca (até 56,7kg) contra o sul-coreano Hyung Sung Park.

O paulista busca recuperação após duas derrotas consecutivas para Manel Kape e Joshua Van. Entre 2021 e 2024, Silva conquistou quatro vitórias seguidas e alcançou o Top 15 da categoria, mas agora precisa reverter a fase negativa.

Djorden Santos

Djorden Santos, de 28 anos, também estará em ação no octógono canadense. O mineiro de Belo Horizonte, apelidado de "Shakur", apresenta cartel de 10 vitórias e 2 derrotas. Com 1,83m, Santos compete na categoria peso-médio (até 83,9kg) contra o americano Danny Barlow.

O lutador chegou ao UFC após desempenho destacado no Dana White's Contender Series, mas ainda busca seu primeiro resultado positivo na organização após ser derrotado por Ozzy Diaz na estreia.

Stephanie Luciano

O card também apresenta um confronto entre brasileiras na categoria peso-palha (até 52,1kg). Stephanie Luciano, de 25 anos, também de Belo Horizonte, enfrenta a baiana Ravena Oliveira. Com 1,67m e cartel de 6-2-1, Stephanie, conhecida como "Rondinha", tem uma vitória e uma derrota no UFC.

Ravena Oliveira

Ravena Oliveira, de 28 anos, natural de Miguel Calmon (BA), retorna ao octógono depois de dois anos da estreia na organização. Com 1,65m e cartel de 7-2-1, a lutadora busca sua primeira vitória no UFC após ser derrotada por Tainara Lisboa em sua estreia.

Tainara Lisboa

Tainara Lisboa, de 34 anos, completa a lista de brasileiros no evento. A santista de 1,70m e cartel de 7-3 enfrenta a canadense Melissa Croden na categoria peso-galo (até 61,2kg). Conhecida como "Thai Panter", Tainara ficou afastada do octógono por quase dois anos devido a uma lesão grave.

Em seu retorno, ocorrido em maio deste ano no UFC Vegas 106, Tainara foi finalizada pela compatriota Luana Santos no segundo round. Agora, a paulista busca sua primeira vitória após o longo período de recuperação.

De Ridder x Allen: luta principal do UFC Vancouver

De Ridder entra no octógono após conquistar três vitórias consecutivas em 2025. O último triunfo do holandês foi contra o ex-campeão Robert Whittaker, em julho deste ano. O peso-médio mantém um cartel perfeito de quatro vitórias desde que ingressou no UFC, tendo superado nomes como Bo Nickal e Kevin Holland.

Allen, por sua vez, retorna de uma vitória sobre Marvin Vettori em julho, no UFC 318, em combate que recebeu o prêmio de Luta da Noite. O americano, faixa-preta de jiu-jítsu, venceu oito de seus últimos dez combates na organização. O lutador ocupa a segunda posição entre os atletas com maior número de finalizações na história da categoria até 84 kg, demonstrando sua capacidade de encerrar lutas antes do tempo regulamentar.

Uma nova vitória pode aproximar De Ridder de uma disputa de cinturão contra o atual campeão Khamzat Chimaev ao fortalecer sua posição na divisão dos médios. Vale destacar que o holandês é o quarto do ranking do UFC na categoria.

Veja o card completo do UFC Vancouver

Card Principal - 20h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Reinier de Ridder x Brendan Allen

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Mike Malott

Peso-galo (até 61,2 Kg): Marlon Vera x Aiemann Zahabi

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manon Fiorot x Jasmine Jasudavicius

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Gibson x Aoriqileng

Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Nelson x Matt Frevola

Card Preliminar - 17h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Charles Jourdain x Davey Grant

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bruno "Bulldog" Silva x Hyun Sung Park

Peso-médio (até 83,9 Kg): Danny Barlow x Djorden Santos

Peso-leve (até 70,3 Kg): Kyle Prepolec x Drew Dober

Peso-palha (até 52,1 Kg): Stephanie Luciano x Ravena Oliveira

Peso-médio (até 83,9 Kg): Azamat Bekoev x Yousri Belgaroui

Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Tainara Lisboa