Lateral no basquete: pode pisar na linha para cobrar? Veja a regra!

Publicada em 01/10/2024

A cobrança de lateral no basquete é uma jogada de reinício essencial que ocorre frequentemente durante uma partida, sempre que a bola sai pela lateral da quadra. Apesar de parecer uma jogada simples, a lateral no basquete tem algumas regras específicas que os jogadores precisam seguir, especialmente em relação à posição dos pés no momento da cobrança. Uma dúvida comum que surge é: o jogador pode pisar na linha ao cobrar um lateral?

O que diz a regra sobre a cobrança de lateral no basquete?

Segundo as regras oficiais da FIBA e da NBA, ao cobrar um lateral no basquete, o jogador deve estar completamente fora da quadra. Isso significa que nenhum dos pés do jogador pode estar tocando a linha ou qualquer parte da área de jogo quando a bola é lançada. Se o jogador pisar na linha ou dentro da quadra durante a cobrança, a equipe será penalizada e o lateral será concedido ao time adversário.

Essa regra tem como objetivo garantir que o jogador que está realizando a cobrança do lateral não tenha vantagem em termos de espaço dentro da quadra. A cobrança de lateral precisa ser feita completamente do lado de fora, respeitando a delimitação da quadra de jogo.

Posição dos pés na cobrança de lateral

Durante a execução de um lateral no basquete, o jogador deve manter os dois pés fora da quadra até que a bola seja passada. A regra é bastante clara: o contato dos pés com a linha lateral ou com o interior da quadra é considerado uma infração. O jogador pode se movimentar lateralmente ao longo da linha, mas deve manter os pés fora da área de jogo.

Além disso, o jogador não pode se afastar demais da linha para cobrar o lateral. Em ligas como a NBA e a FIBA, há um limite de espaço para onde o jogador pode se mover. Em jogadas de fundo de quadra, por exemplo, o jogador que realiza a cobrança tem uma área mais restrita, geralmente sem a permissão de se mover livremente para escolher o local da cobrança.

Movimentação e tempo de cobrança

Outro ponto importante sobre a cobrança de lateral no basquete é o tempo. O jogador que vai realizar a cobrança tem apenas cinco segundos para colocar a bola em jogo após receber a autorização do árbitro. Se o tempo for excedido, a posse da bola é passada para a equipe adversária.

Além disso, o jogador que está executando o lateral pode se movimentar ao longo da linha lateral enquanto mantém os pés fora da quadra, mas deve realizar o passe dentro do tempo limite. Essa regra é particularmente importante em situações de pressão, onde o time adversário pode tentar bloquear as opções de passe, dificultando o reinício da jogada.

Infrações na cobrança de lateral

Caso o jogador infrinja as regras da cobrança de lateral, algumas penalidades podem ser aplicadas. As principais infrações são:

Pisar na linha ou dentro da quadra: Se o jogador pisar na linha lateral ou dentro da área de jogo durante a cobrança de lateral, o árbitro marcará a infração e a posse de bola será concedida ao time adversário. Exceder os cinco segundos: Se o jogador não colocar a bola em jogo dentro do tempo limite de cinco segundos, a equipe adversária recebe a posse de bola no local da cobrança. Movimento ilegal: Em situações onde a regra não permite movimento lateral (como em cobranças de fundo de quadra após uma cesta), se o jogador se movimentar fora do local permitido, a equipe adversária ganha a posse de bola.

Situações de pressão na cobrança de lateral

A cobrança de lateral no basquete pode ser uma jogada simples, mas em momentos de pressão, ela ganha um nível de complexidade. Em partidas onde o tempo está se esgotando e a diferença no placar é mínima, as equipes adversárias costumam pressionar fortemente o jogador que vai realizar a cobrança. Isso pode dificultar a execução do passe, forçando o jogador a tomar decisões rápidas e arriscadas.

Nesses momentos, a estratégia de jogo é fundamental. Muitas equipes desenham jogadas específicas para as cobranças de lateral, com movimentações ensaiadas para abrir espaços e permitir passes mais seguros. Jogadores como armadores, que possuem uma visão de jogo mais apurada, geralmente são escolhidos para executar essas cobranças em momentos críticos.

Lateral no basquete em ligas internacionais

Embora as regras sobre a cobrança de lateral sejam bastante consistentes entre as ligas, pode haver pequenas diferenças entre competições, como a NBA, FIBA e basquete universitário. No entanto, a regra fundamental de que os pés do jogador não podem tocar a linha ou a quadra permanece a mesma em todas as ligas. A aplicação dessas regras é uniforme, independentemente do nível da competição.