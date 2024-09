Lenda da NBA morre aos 58 anos após luta contra o câncer

Mutombo em ação pelo 76ers (Foto: Aaron Harris/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 13:24 • Atlanta (EUA)

Dikembe Mutombo, ex-jogador de basquete, morreu aos 58 anos nesta segunda-feira (30). O congolês lutava contra um câncer no cérebro desde 2022, na cidade de Atlanta, na Geórgia.

Mutombo nasceu no dia 25 de junho de 1966, em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Aos 21 anos, o ex-pivô se mudou para os Estados Unidos para jogar basquete na faculdade de Georgetown. No país, o astro atuou na NBA por 17 temporadas e se aposentou em 2009.

No draft de 1991 da NBA, Mutombo foi a quarta escolha, selecionado pelo Denver Nuggets. Pelo time do Colorado, o ex-jogador jogou por cinco temporadas. Posteriormente, o ex-pivô passou por Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets.

Por prêmios individuais, Mutombo foi eleito quatro vezes o defensor da temporada da NBA (1995, 1997, 1998, 2001), recorde da liga ao lado de Ben Wallace. Para o All-Star Game, o congolês jogou oito vezes, além de três indicações ao All-NBA Team, o time ideal por temporada da competição.

Após a aposentadoria, Mutombo foi promovido ao Hall da Fama da NBA em 2015, ao lado do seu companheiro do seu amigo e ex-companheiro de equipe Allen Iverson.

Com 2,18 metros, Mutombo era um jogador especialista nosmomentos defensivos do jogo. Em números individuais, o ex-atleta é o segundo jogador com maior número de tocos na história da liga, com 3289 bloqueios.

Mutombo também era uma voz importante fora das quadras (Foto: Andrew Harnik/AFP)