Veja os principais destaques do Media Day da NBA

Bronny James e LeBron James no Media Day do Lakers (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 01/10/2024 - 17:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Media Day da NBA foi realizado na última segunda-feira (30) - uma data onde os jogadores das franquias da liga tiram fotos e concedem entrevistas aos jornalistas. O evento antecede o training camp e os jogos da pré-temporada. Veja abaixo a lista com os principais destaques do dia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jimmy Butler 'normal'

Astro do Miami Heat, Jimmy Butler costuma aparecer no Media Day com visuais diferentes, que ficam eternizados nas fotos utilizadas em transmissões durante a temporada. Neste ano, porém, o jogador resolveu aparecer com o cabelo "normal".

Klay Thompson no Dallas Mavericks

Pode parecer estranho para alguns, mais ainda para os fãs do Golden State Warriors, não ver Klay Thompson com a camisa da franquia. O jogador acertou com o Dallas Mavericks na última offseason e apareceu, pela primeira vez, com a regata da equipe do Texas.

Klay Thompson com a camisa do Dallas Mavericks (Foto: Reprodução / Instagram)

LeBron James e Bronny James no Lakers

Os holofotes do Media Day estiveram voltados para LeBron James e Bronny James. A dupla do Los Angeles Lakers, formada por pai e filho, ficou junta durante todo o evento.

➡️ Bronny James revela como vai chamar LeBron James durante jogos da NBA

Bronny James e LeBron James no Media Day do Lakers (Foto: Reprodução / Instagram)

Wembanyama e Chris Paul lado a lado

Também foi destaque no dia do San Antonio Spurs a diferença de altura entre Victor Wembanyama (2,23m), principal jogador da equipe, e Chris Paul (1,83m), veterano que chega após atuar no Warriors.

A temporada 2024/25 da NBA começa no dia 22 de outubro.