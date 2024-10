Bronny James vai jogar na NBA ou G League? Jornalista revela planos dos Lakers

Bronny James posa para foto no media day do Los Angeles Lakers, para a temporada 2024/25 da NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 03/10/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A grande dúvida de muitos torcedores da NBA é se Bronny James vai atuar no Los Angeles Lakers ou na G League, a liga de desenvolvimento. O jornalista Shams Charania, do “The Athletic”, revelou, em participação ao “Pat McAfee Show”, que o jovem deve ser peça importante da franquia nesta temporada.

— LeBron James e Bronny James, vimos essa dupla ontem (no training camp)… Eu esperaria que eles estreassem juntos na abertura da temporada da NBA, possivelmente já na estreia, segundo me disseram. Bronny James passará muito tempo no elenco principal e, quando a temporada da G-League começar, ele vai alternar entre as duas ligas — destacou o jornalista.

Seguindo nesta linha, conforme as palavras de Charania, Bronny deve contrariar o que acontece normalmente com as escolhas de segunda rodada. O jovem tem boas chances de aparecer com frequência já nesta temporada da NBA, seja na rotação ou talvez até como titular.

Vale lembrar que o filho de LeBron James vem de uma temporada discreta na Universidade de South Carolina, a USC, com uma média de apenas 4,8 pontos por jogo. Ele também participou da última Summer League com a franquia de Los Angeles e novamente não teve um desempenho de encher os olhos.

Bronny James durante estreia na Summer League (Foto: Thearon W. Henderson/AFP)

O técnico JJ Redick já se manifestou sobre Bronny e destacou que seu talento precisa ser lapidado da melhor forma possível. Com isso, os próximos dias serão importantes para a preparação para o início da temporada da NBA, que começam no dia 22 de outubro. A estreia do Lakers será diante do Minnesota Timberwolves, na Crypto Arena.