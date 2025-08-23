Brasil x França no Mundial de vôlei feminino: quando, horário e onde assistir
Brasil enfrenta a França pelo Mundial de vôlei neste domingo (24)
O Brasil enfrenta a França, neste domingo (24), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino. A partida acontece em Chiang Mai, na Tailândia, às 9h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (canal fechado) e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei).
O último confronto das equipes aconteceu na Liga das Nações (VNL), em junho de 2025. Com dificuldade, as brasileiras venceram as francesas por 3 sets a 2, com as parciais de 23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11.
No Mundial de vôlei, o Brasil e a França estrearam com vitória. A Seleção verde e amarela venceu com a parcial de 3 sets a 0, enquanto as francesas venceram por 3 sets a 1.
Na estreia da competição, na última sexta-feira (22), o Brasil venceu a Grécia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16. O técnico Zé Roberto Guimarães trouxe uma novidade na equipe titular: a oposta Kisy, que teve um papel importante na vitória brasileira
As maiores pontuadoras foram Gabi Guimarães e Julia Bergmann, com 17 e 16 pontos, respectivamente. Entre as gregas, a oposta Anthouli foi o destaque, com 18 pontos, sendo um de bloqueio.
A Seleção feminina vai em busca de um título inédito. A equipe já chegou à final quatro vezes, mas ficou com a medalha de prata. Na última edição, realizada nos Países Baixos e na Polônia em 2022, a seleção brasileira perdeu a final para a Sérvia, atual bicampeã do torneio.
Datas do Brasil no Mundial de vôlei feminino
- 22 de agosto - Brasil 3 x 0 Grécia
- 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
Convocadas do Brasil
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle
