Durante a partida entre Brasil e Grécia pelo Mundial feminino de vôlei, no Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre, na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, a falta de iluminação chamou a atenção. A pricípio, o ginásio não foi contruído para sediar jogos.

A quadra do ginásio, com a mistura de cores claras e vermelho, destaca as linhas de jogo. No entanto, a iluminação da arquibancada é escura e torna possível ver as sombras das jogadoras em quadra, algo incomum nas partidas de vôlei. Apesar disso, a oposta do Brasil, Kisy, comentou sobre o assunto após o jogo e relatou que a visão de quadra estava boa.

O centro de convenções de Chiang Mai, na Tailândia, foi construído com o propósito de sediar grandes eventos, conferências e exposições internacionais. O espaço, tem mais de 60.000 m² de área útil, é um dos maiores do sudeste da Ásia e foi projetado para ser adaptável a diferentes tipos de atividades.

Brasil e Grécia no Mundial feminino de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)<br>

Que estranho ver jogo com a quadra marrom kkkk a iluminação realmente não tá boa, que isso Tailândia? #VoleiNoSporTV — Breno (@s1lenceradio) August 22, 2025

Nós aprendemos em "Se beber não case" que a Tailândia sofre com problemas de energia elétrica.



Só isso explica a escuridão nesse jogo.



Não pode ser uma decisão "estética", é técnica. O ginásio deve estar no gerador e a torcida fica no escuro para poupar. #VoleiNoSporTV — Sereníssima (@lfm_serenissima) August 22, 2025

A Tailândia entregando uma quadra com luz de velas pra criar um clima romântico com a Gabi 🫠 #VoleiNoSporTV https://t.co/LGZshxLv6Q — :) (@manysnts_) August 22, 2025

Zé Roberto une gerações para disputar o Mundial de Vôlei

O técnico da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, completa 22 anos no comando da equipe em 2025 e, com um elenco misto de veteranas e novatas, se prepara para disputar o Mundial, na Tailândia, entre 22 de agosto e 7 de setembro.

A jogadora com mais tempo na Seleção é a ponteira e capitã Gabi Guimarães. Ela foi convocada em 2013 para o Grand Prix daquele ano, após se destacar nas categorias de base e chamar a atenção do treinador. Em seguida, vêm as levantadoras Macris e Roberta, além da oposta Rosamaria, que, convocadas pela primeira vez em 2015, completam 10 anos com a camisa verde e amarela.

A ponteira Júlia Bergmann, a central Diana e a líbero Laís foram chamadas em 2022 e, desde então, se tornaram peças importantes para a equipe. Dois anos depois, foi a vez da oposta Tainara integrar o grupo. Já em 2025, Zé Roberto convocou Kisy, Helena, Júlia Kudiess, Lorena e Marcelle, jogadoras que já disputaram a VNL nesta temporada e foram destaques.

➡️Afastada por lesão, Ana Cristina faz surpresa em treino da Seleção Brasileira