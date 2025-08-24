O Brasil derrotou a França por 3 sets a 2, neste domingo (24), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino, na Tailândia. A oposta Rosamaria começou a partida no banco, mas entrou no 3ª set da parcial e fez a diferença para a virada incrível das brasileiras. Em entrevista, a atleta disse que não se abalou por estar fora das titulares e afirmou que todas estão prontas para momentos difíceis.

Rosamaria começou a partida contra a França no banco e perdeu espaço para a oposta Kisy, que foi um dos destaques do Brasil na vitória contra a Grécia. Entretanto, após perder 2 sets para as francesas, Zé Roberto mexeu no time e a catarinense entrou no duelo.

Desde o início, Rosa trouxe intensidade e puxou a responsabilidade para si no confronto. Com destaque, a oposta converteu pontos importantes e ajudou o Brasil a emplacar a vitória de três sets seguidos e vencer a partida. No fim, ao ser questionada sobre não ter sido titular, a atleta disse que não se abalou e que é normal acontecer trocas na equipe.

—É para isso que a gente trabalha. Está todo mundo ali. O time são 12, 14… Vai todo mundo estar ali dentro (da quadra). Não é a primeira vez que eu saio do banco e jogo. Já comecei e fui para o banco… Acontece com todo mundo. A gente trabalha para isso, estamos torcendo uma pela outra e prontas para os momentos de dificuldade. Graças a Deus, deu certo. Vim fria e entrei no ritmo do jogo. Todo mundo se ajudou. A gente falou em quadra: precisamos de energia, porque o jogo está difícil. Conseguimos e saímos com essa vitória.— Disse Rosamaria em entrevista ao SporTV, após fim da partida do Mundial.

Rosa também comentou sobre a boa fase da França e o quase tropeço do Brasil.

—A gente começou o jogo com muita dificuldade. É uma equipe incrível, a gente sabia que seria muito disputado. Tivemos dificuldades no bloqueio e na defesa, mas ajustamos e conseguimos uma vitória. Parabéns para a equipe da França, que tem feito uma grande temporada.— Finalizou Rosa.

Com Rosamaria, Brasil vence a França no Mundial. (Foto: Divulgação/Volleyball World)

O Brasil derrotou a França, neste domingo (24), pelo segundo jogo do Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia. Com uma virada histórica, as brasileiras perderam as duas primeiras parciais, mas se reergueram e venceram a partida por 3 sets a 2 com os placares de 21/25, 25/20, 25/14, 25/17 e 15/13. Julia Bergmann e Rosamaria foram os destaques da etapa.

reviravolta brasileira. Após identificar os erros das parciais anteriores, o Brasil aumentou a intensidade no 3ª set e se reergueu. Rosamaria entrou bem na partida e puxou a responsabilidade para si, enquanto Julia Bergmann se destacou no ataque e na recepção. Gabi foi a maior pontuadora da parcial com 18 pontos, 13 de ataque e 5 de defesa.

Com a vitória, o Brasil já garantiu a vaga para as oitavas de final da competição. A Seleção volta às quadras na próxima quarta-feira (26) contra Porto Rico, às 9h30 (de Brasília).