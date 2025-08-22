menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Brasil estreia contra a Grécia no Mundial de vôlei

Acompanhe a partida em tempo real:

imagem cameraSeleççao Brasielira em ação na VNL (Foto Divulgação Volleyball World)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 22/08/2025
09:00
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil estreia no Mundial de vôlei feminino nesta sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), contra a Grécia, em Chiang Mai, na Tailândia. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv2 (canal fechado) e pelo streaming da VBTV.

continua após a publicidade

Tempo real: Brasil vence o 1° set (25/18) / 2° set - Brasil vence por 20 a 14

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após conquistar o segundo lugar na Liga das Nações em uma final disputada contra a Itália, o elenco comandado por Zé Roberto chega embalado para o campeonato. A equipe faz parte do grupo C e também joga contra Porto Rico e França na fase classificatória.

➡️Zé Roberto une gerações para disputar o Mundial de Vôlei

gabi-guimarães-julia-kudiess-liga-das-nações-vôlei-vnl-brasil
Gabi Guimarães e Julia Kudiess estão na Seleção Ideal da VNL Feminina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

O jogo

O primeiro set começou equilibrado, com Kisy na posição de oposta titular e bom aproveitamento no ataque, além de boas recepções da líbero Marcelle. Do outro lado da rede, a oposta grega Anthouli, de 2,02m, teve um bom desempenho no ataque e no bloqueio. No entanto, o bom jogo não foi suficiente para parar as brasileiras, que fecharam a parcial em 25 a 18.

continua após a publicidade

O Brasil começou a segunda etapa abrindo cinco pontos de vantagem, com bons bloqueios de Kisy e ataques de Gabi Guimarães, principalmente pelo fundo de quadra. Anthouli continua sendo a principal fonte ofensiva das gregas, já que as centrais foram pouco utilizadas e as ponteiras com baixo aproveitamento.

Datas

  • 22 de agosto - Brasil x Grécia - 9h (de Brasília)
  • 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
  • 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
  • Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
  • Quartas de final: 3 e 4 de setembro
  • Semifinais: 6 de setembro
  • Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro

Convocadas do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias