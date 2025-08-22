AO VIVO: Brasil estreia contra a Grécia no Mundial de vôlei
Acompanhe a partida em tempo real:
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil estreia no Mundial de vôlei feminino nesta sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), contra a Grécia, em Chiang Mai, na Tailândia. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv2 (canal fechado) e pelo streaming da VBTV.
Tempo real: Brasil vence o 1° set (25/18) / 2° set - Brasil vence por 20 a 14
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Após conquistar o segundo lugar na Liga das Nações em uma final disputada contra a Itália, o elenco comandado por Zé Roberto chega embalado para o campeonato. A equipe faz parte do grupo C e também joga contra Porto Rico e França na fase classificatória.
➡️Zé Roberto une gerações para disputar o Mundial de Vôlei
O jogo
O primeiro set começou equilibrado, com Kisy na posição de oposta titular e bom aproveitamento no ataque, além de boas recepções da líbero Marcelle. Do outro lado da rede, a oposta grega Anthouli, de 2,02m, teve um bom desempenho no ataque e no bloqueio. No entanto, o bom jogo não foi suficiente para parar as brasileiras, que fecharam a parcial em 25 a 18.
O Brasil começou a segunda etapa abrindo cinco pontos de vantagem, com bons bloqueios de Kisy e ataques de Gabi Guimarães, principalmente pelo fundo de quadra. Anthouli continua sendo a principal fonte ofensiva das gregas, já que as centrais foram pouco utilizadas e as ponteiras com baixo aproveitamento.
Datas
- 22 de agosto - Brasil x Grécia - 9h (de Brasília)
- 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro
Convocadas do Brasil
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle
- Matéria
- Mais Notícias