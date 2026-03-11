Brasil perde na estreia do Pré-Mundial de basquete feminino

A Seleção Brasileira feminina de basquete estreou na manhã desta quarta-feira (11) no Pré-Mundial de Wuhan, na China. A equipe liderada pela técnica Pokey Chatman sentiu o peso do confronto contra a Bélgica, atual bicampeã europeia, e acabou derrotada por 99 a 70.

continua após a publicidade

As principais forças ofensivas do Brasil, as pivôs Damiris e Kamilla Cardoso, foram o foco estratégico das adversárias. Sabendo do perigo no garrafão brasileiro, as belgas mantiveram uma marcação cerrada durante os quatro períodos, forçando o Brasil a erros de passe e arremessos precipitados de longa distância.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção Brasileira de basquete feminino participa do Pré-Mundial (Foto: Reprodução X)

Caminho para a vaga no Mundial

A última participação do país em um Mundial foi em 2014, há 12 anos. Campeão histórico em 1994, o basquete feminino brasileiro ficou de fora das edições de 2018 e 2022.

continua após a publicidade

A caminhada em Wuhan, porém, ainda oferece chances reais. Além de Brasil e Bélgica, o grupo conta com República Tcheca, Mali e Sudão do Sul. No regulamento, são seis times em busca de quatro vagas, com uma observação importante: como a Bélgica já possui vaga garantida por ser a atual campeã europeia, a disputa real pelas três vagas restantes fica entre as outras cinco seleções.

➡️ CazéTV estreia basquete feminino com Eliminatórias da Copa do Mundo

Veja os jogos do Brasil no Pré-Mundial