menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil perde na estreia do Pré-Mundial de basquete feminino

A defesa foi o pricipal problema da equipe

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/03/2026
14:54
Seleção Brasileira de basquete feminino participa do Pré-Mundial (Foto: Reprodução X)
imagem cameraSeleção Brasileira de basquete feminino participa do Pré-Mundial (Foto: Reprodução X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira feminina de basquete estreou na manhã desta quarta-feira (11) no Pré-Mundial de Wuhan, na China. A equipe liderada pela técnica Pokey Chatman sentiu o peso do confronto contra a Bélgica, atual bicampeã europeia, e acabou derrotada por 99 a 70.

continua após a publicidade

As principais forças ofensivas do Brasil, as pivôs Damiris e Kamilla Cardoso, foram o foco estratégico das adversárias. Sabendo do perigo no garrafão brasileiro, as belgas mantiveram uma marcação cerrada durante os quatro períodos, forçando o Brasil a erros de passe e arremessos precipitados de longa distância.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção Brasileira de basquete feminino participa do Pré-Mundial (Foto: Reprodução X)
Seleção Brasileira de basquete feminino participa do Pré-Mundial (Foto: Reprodução X)

Caminho para a vaga no Mundial

A última participação do país em um Mundial foi em 2014, há 12 anos. Campeão histórico em 1994, o basquete feminino brasileiro ficou de fora das edições de 2018 e 2022.

continua após a publicidade

A caminhada em Wuhan, porém, ainda oferece chances reais. Além de Brasil e Bélgica, o grupo conta com República Tcheca, Mali e Sudão do Sul. No regulamento, são seis times em busca de quatro vagas, com uma observação importante: como a Bélgica já possui vaga garantida por ser a atual campeã europeia, a disputa real pelas três vagas restantes fica entre as outras cinco seleções.

➡️ CazéTV estreia basquete feminino com Eliminatórias da Copa do Mundo

Veja os jogos do Brasil no Pré-Mundial

  • Sudão do Sul x Brasil – 12 de março, às 2h30
  • Brasil x República Tcheca – 14 de março, às 2h30
  • Mali x Brasil – 15 de março, às 2h30
  • China x Brasil – 17 de março, às 8h30

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias