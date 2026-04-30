Bortoleto terá capacete personalizado no GP de Miami; veja fotos
Equipamento faz referência às cores da cidade americana
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Após a pausa de abril, o calendário da Fórmula 1 volta à ativa neste final de semana, com o Grande Prêmio de Miami, no Estados Unidos. O retorno de Gabriel Bortoleto será em grande estilo, com direito a um kit especial da Audi.
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Ao invés do tradicional capacete com as cores do Brasil, o paulistano usará um equipamento que faz referência às praias e à vida noturna de Miami. Ele tem tons laranja, roxo e rosa e, nas laterais, conta com palmeiras, ícones da cidade americana.
A paleta rosa e roxa também aparece no macacão especial de Gabriel Bortoleto e de Nico Hulkenberg, tanto na parte lateral quanto no símbolo da Audi. A personalização diz respeito a uma parceria da equipe com o Inter Miami, time que disputa a liga americana de futebol e tem Lionel Messi no elenco.
Veja fotos do kit personalizado de Bortoleto
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GP de Miami: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
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SÁBADO, 02 DE MAIO
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