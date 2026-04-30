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Bortoleto terá capacete personalizado no GP de Miami; veja fotos

Equipamento faz referência às cores da cidade americana

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/04/2026
17:22
Gabriel Bortoleto usará um kit especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)
imagem cameraGabriel Bortoleto usará um kit especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)
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Após a pausa de abril, o calendário da Fórmula 1 volta à ativa neste final de semana, com o Grande Prêmio de Miami, no Estados Unidos. O retorno de Gabriel Bortoleto será em grande estilo, com direito a um kit especial da Audi.

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Ao invés do tradicional capacete com as cores do Brasil, o paulistano usará um equipamento que faz referência às praias e à vida noturna de Miami. Ele tem tons laranja, roxo e rosa e, nas laterais, conta com palmeiras, ícones da cidade americana.

A paleta rosa e roxa também aparece no macacão especial de Gabriel Bortoleto e de Nico Hulkenberg, tanto na parte lateral quanto no símbolo da Audi. A personalização diz respeito a uma parceria da equipe com o Inter Miami, time que disputa a liga americana de futebol e tem Lionel Messi no elenco.

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Veja fotos do kit personalizado de Bortoleto

Gabriel Bortoleto usará um capacete especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)
Gabriel Bortoleto usará um capacete especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)

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Audi terá um kit especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)
Audi terá um kit especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1  - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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