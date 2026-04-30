Bortoleto terá capacete personalizado no GP de Miami; veja fotos

Após a pausa de abril, o calendário da Fórmula 1 volta à ativa neste final de semana, com o Grande Prêmio de Miami, no Estados Unidos. O retorno de Gabriel Bortoleto será em grande estilo, com direito a um kit especial da Audi.

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Ao invés do tradicional capacete com as cores do Brasil, o paulistano usará um equipamento que faz referência às praias e à vida noturna de Miami. Ele tem tons laranja, roxo e rosa e, nas laterais, conta com palmeiras, ícones da cidade americana.

A paleta rosa e roxa também aparece no macacão especial de Gabriel Bortoleto e de Nico Hulkenberg, tanto na parte lateral quanto no símbolo da Audi. A personalização diz respeito a uma parceria da equipe com o Inter Miami, time que disputa a liga americana de futebol e tem Lionel Messi no elenco.

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Veja fotos do kit personalizado de Bortoleto

Gabriel Bortoleto usará um capacete especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)

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Audi terá um kit especial no GP de Miami de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram Audi)

GP de Miami: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real