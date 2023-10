Rebeca Andrade garantiu a sua quarta medalha nesse Mundial de Ginástica Artística. Após se sagrar campeã no salto no sábado (7), neste domingo (8), ela garantiu o bronze na trave, com uma nota 14.300. Simone Biles, derrotada pela brasileira no salto, ganhou mais um ouro e é tetracampeã da prova. A chinesa Zhou Yaqin ficou com a prata, após tirar uma nota 14.700.