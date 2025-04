Brasil garante finalista na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

Em preparação para o Mundial de Ginástica Rítmica, o Brasil contou com duas representantes na Copa do Mundo de Sófia, na Bulgária. Com boa apresentação neste sábado (5), Maria Alexandre foi a terceira colocada na fita e garantiu vaga na final. Geovanna Santos, a Jojô, ficou em 10º lugar no individual geral.

Com poucos erros, a série de Maria Alexandre na fita rendeu 27.000 pontos à brasileira, que chegou a liderar provisoriamente a disputa no aparelho. Já Geovanna, que já tinha disputado as etapas classificatórias com arco e bola na sexta-feira (4), garantiu seu lugar no top 10 do individual geral com total de 105.000 pontos após as séries de maças e fita.

As finais individuais por aparelhos acontecem neste domingo (6), e Maria Alexandre compete a partir das 9h40.

Jojô ficou no top 10 do individual geral (Foto: Divulgação/ Geovanna Santos)

A Copa do Mundo marca o início do ciclo olímpico para Los Angeles 2028 e, segundo Solange Paludo, treinadora de Maria Alexandre, serve para fazer testes e alinhar expectativas para os próximos passos.

- É fundamental que, dentro das pequenas metas e objetivos específicos para cada aparelho, possamos adaptá-las conforme necessário, levando em consideração o desenvolvimento dela ao longo da competição. O foco será não apenas nos resultados, mas também na evolução pessoal e técnica da atleta, garantindo que ela se sinta confiante e preparada para enfrentar os desafios - declarou.

Mundial de Ginástica Rítmica

O grande foco da temporada é o Mundial de Ginástica Rítmica, que acontecerá no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de agosto. Pela primeira vez na história, a competição será sediada na América do Sul.