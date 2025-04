Na véspera do início da temporada europeia de seu piso preferido, o 'Rei do Saibro', Rafael Nadal, foi lembrado em uma arte publicada pela Tennis TV, neste sábado (5). A chave principal do Masters 1000 de Monte Carlo, onde o recordista espanhol venceu nada menos que 11 vezes, começa no domingo.

Além do recorde de títulos, o ex-número 1 do mundo, que se retirou das quadras em novembro do ano passado, é, também, o que mais partidas venceu em Monte Carlo: 73 em 79 disputadas. Seu reinado começou em 2005 e ganhou todas as edições até 2012. Não satisfeito, repetiu a dose em 2016, 2017 e 2018.

De seus 92 títulos de simples como profissional, Nadal conquistou 63 em seu piso preferido, com destaque para os 14 em Roland Garros, recorde absoluto em qualquer um dos quatro Grand Slams. Antes do tenista nascido em Palma de Mallorca se profissionalizar, o maior recordista de troféus no saibro era o argentino Guillermo Villas, com 49. Em toda a carreira, o 'Rei do Saibro' alcançou 484 vitórias e sofreu 51 derrotas em seu piso predileto.

Além dos 11 títulos em Monte Carlo, o ídolo espanhol somou outros 16 nos Masters 1000 no saibro: 10 em Roma, 5 em Madri, e outro em Hamburgo, em 2008, quando o torneio era desse mesmo nível. Depois, passou a ser um ATP.

Dos 63 títulos no saibro de Nadal, três foram no Brasil

Na carreira do espanhol, foram 18 anos enfileirando troféus e pulverizando títulos no saibro, desde o primeiro, em Sopot, na Polônia, em 2004, ao último, erguido em Roland Garros, em 2022. De suas 63 conquistas nesse piso, três foram em solo brasileiro: duas no Brasil Open (em 2005, na Costa do Sauípe, na Bahia, e em 2013, no Ibirapuera, em São Paulo) e uma no Rio Open, na primeira edição, em 2014..

Os 63 títulos de Rafael Nadal no saibro:



2022 - Roland Garros

2021 - Barcelona, Masters 1000 de Roma

2020 - Roland Garros

2019 - Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2018 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2017 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2016 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona

2015 - Buenos Aires, Stuttgart, Hamburgo

2014 - Rio Open, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2013 - Brasil Open, Acapulco, Barcelona, Masters 1000 de Madri, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2012 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2011 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Roland Garros

2010 - Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2009 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma

2008 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Hamburgo, Roland Garros

2007 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Stuttgart

2006 - Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2005 - Brasil Open, Acapulco, Monte Calo, Barcelona, Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Bastad, Stuttgart.

2004 - Sopot.