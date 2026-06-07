Brasil faz dobradinha com Piu e Matheus Lima na Diamond League
Alison dos Santos lidera a festa do país em Estocolmo
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O Brasil sobrou nos 400m com barreias da etapa de Estocolmo da Diamond League, neste domingo. Invicto no ano, Alison dos Santos, o Piu, conquistou o ouro, com 47s11, seguido pelo compatriota Matheus Lima (47s37, sua melhor marca na carreira). O alemão Emil Agyekum (47s37) completou o pódio na Suécia.
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Apenas neste ano, foi a terceira vitória do atleta paulista de São Joaqui da Barra na Diamond League. Piu conquistou os 300m com barreiras em Xangai/Keqiao e os 400m com barreiras em Xiamen.
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Estrela do Brasil brilhou em 2024
Em 2024, uma das vitórias de Piu também foi na Diamond League, na etapa de Doha . Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 46s86 e ficou com o 1º lugar. Esta foi a quarta melhor marca de sua carreira até então e, de quebra, ainda bateu o recorde da liga, que também era do brasileiro.
Depois de um ano da operaração no joelho, o campeão mundial da categoria, e medalhista de bronze em Tóquio 2020, Piu foi para o Qatar visando a preparação aos Jogos de Paris. Mesmo pós-lesão, Alison mostrou em Doha que estava recuperado.
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