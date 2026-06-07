Brasil faz dobradinha com Piu e Matheus Lima na Diamond League

O Brasil sobrou nos 400m com barreias da etapa de Estocolmo da Diamond League, neste domingo. Invicto no ano, Alison dos Santos, o Piu, conquistou o ouro, com 47s11, seguido pelo compatriota Matheus Lima (47s37, sua melhor marca na carreira). O alemão Emil Agyekum (47s37) completou o pódio na Suécia.



➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Exclusivo: ansioso pela Copa, Usain Bolt aponta favoritos e elogia brasileiro



Apenas neste ano, foi a terceira vitória do atleta paulista de São Joaqui da Barra na Diamond League. Piu conquistou os 300m com barreiras em Xangai/Keqiao e os 400m com barreiras em Xiamen.



continua após a publicidade

Estrela do Brasil brilhou em 2024

Em 2024, uma das vitórias de Piu também foi na Diamond League, na etapa de Doha . Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 46s86 e ficou com o 1º lugar. Esta foi a quarta melhor marca de sua carreira até então e, de quebra, ainda bateu o recorde da liga, que também era do brasileiro.

Depois de um ano da operaração no joelho, o campeão mundial da categoria, e medalhista de bronze em Tóquio 2020, Piu foi para o Qatar visando a preparação aos Jogos de Paris. Mesmo pós-lesão, Alison mostrou em Doha que estava recuperado.



continua após a publicidade

Alison dos Santos e Matheus Lima celebram a dobradinha brasileira em Estocolmo (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)





