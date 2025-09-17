Frustração no dardo e Piu classificado: veja resultados do Brasil no Mundial

Apesar da já esperada classificação de Alison dos Santos, o Piu, para a final dos 400m com barreiras, o dia do Brasil no Mundial de Atletismo, em Tóquio, não foi tão positivo. No lançamento de dardo, Luiz Maurício era uma das principais esperanças brasileiras para uma final, mas ele não repetiu suas melhores marcas da temporada e ficou de fora. No salto triplo, Almir Júnior também parou nas classificatórias.

Fora da decisão no dardo

Segundo os critérios definidos para a competição, avançavam para a final os atletas que atingissem a marca mínima de 84,50m ou aqueles com os 12 melhores resultados. Recordista sul-americano, Luiz Maurício tem os 91m como recorde pessoal, resultado registrado no início de agosto, durante o Troféu Brasil. Porém, no Mundial, ficou longe de seu melhor desempenho no ano.

O brasileiro começou com lançamentos abaixo da casa dos 80m, com 78,90m e 71,35m nas duas primeiras tentativas, colocando pressão para a conclusão da prova. Na terceira e última tentativa, Luiz Maurício conseguiu melhorar sua marca, com lançamento para 81,12m, resultado bem abaixo de seu recorde pessoal e insuficiente para avançar para a final.

Com o resultado, Luiz Maurício terminou em 19º lugar na classificação geral. Pedro Henrique Rodrigues, que também representou o Brasil na disputa, lançou para 79,35m e terminou na 25ª posição.

Final sem marca

Depois de fazer história como a primeira brasileira a chegar numa final mundial do salto com vara após 10 anos, Juliana Campos não repetiu seus bons desempenhos da temporada na decisão em Tóquio. Após se classificar nas eliminatórias com salto de 4,60m, ela queimou suas três tentativas na final e acabou a disputa sem marca. Seu recorde pessoal, atingindo em 2025, é de 4,76m, pouco abaixo dos 4,80m atingidos pela eslovena Tina Sutej, medalhista de bronze.

A centímetros da decisão

O brasileiro Almir Júnior ficou a apenas quatro centímetros da final do salto triplo. Com marca de 16,79m, ele terminou na 13ª posição - o 12º colocado e último classificado para a decisão foi o chinês

Yaming Zhu, que atingiu marca de 16,83m. Elton Petronilho, outro brasileiro na disputa, foi o 20º colocado, com 16,51m.

Matheus Lima fez bom tempo, mas não avançou à decisão (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Piu confirma expectativas

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, avançou para a final dos 400m com barreiras masculino no Mundial de Atletismo, em Tóquio. O barreirista terminou em segundo lugar na terceira semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.

Com o mesmo tempo de Alison, Matheus Lima caiu em uma bateria extremamente competitiva e terminou como o quinto colocado da segunda série e não avançou à decisão. O estreante Guilherme Viana fez 49s01 e terminou em 17º na classificação geral.

