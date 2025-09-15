Com Piu e Matheus Lima, Brasil garante semifinal nos 400m com barreiras
Próxima etapa está agendada para quarta-feira (17)
- Matéria
- Mais Notícias
Na manhã desta segunda-feira (15), já noite em Tóquio, no Japão, o Brasil garantiu três representantes nas semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo. Favorito ao pódio, Alison dos Santos, o Piu, foi o primeiro a competir e confirmou a classificação com tempo de 48s48. Já Matheus Lima liderou sua bateria e avançou com tempo de 48s15. Na última bateria, Francisco Viana, com 48s94, também avançou.
A caminho da Laver Cup, João Fonseca homenageia ídolo Federer
Mais Esportes
Brasil x Tchéquia no Mundial de Vôlei masculino; saiba horário e onde assistir
Onde Assistir
Maria Lúcia e Ivan Monteiro conquistam títulos no skate street em Saquarema
Mais Esportes
➡️Mundial de Atletismo: brasileira avança à final do salto com vara após dez anos
Sem forçar o ritmo, com mais duas corridas pela frente até a medalha, Alison dos Santos competiu na segunda bateria e liderou a prova com tranquilidade, mas acabou ultrapassado na reta final por Bassem Hameida, do Catar. Mesmo assim, o tempo registrado na classificatória, bem acima de sua melhor marca da temporada, que é de 46s65, foi o suficiente para garantir a classificação como o segundo colocado de sua bateria.
— Eu tô bem, contente com a preparação, acho que a gente fez um bom trabalho, junto com toda a equipe, pra chegar aqui na minha melhor condição, e eu tô na minha melhor condição, tô melhor do que em 2022, em 2021, então isso deixa aquele ânimo pra saber que a gente pode correr e entregar o máximo na semifinal e na final também - declarou Alison, ao SporTV.
Logo em seguida foi a vez de Matheus Lima entrar na pista. O jovem brasileiro, de 21 anos, teve como rival de bateria um dos favoritos ao pódio na prova, o norueguês Karsten Warholm. Matheus conseguiu executar boa corrida e terminou como líder da bateria. Por fim, Francisco Viana competiu na última bateria e também confirmou a vaga na semifinal. Ele terminou em terceiro lugar, atrás do turco Ismail Nezir e de Najimul Roni, de Bangladesh, o suficiente para garantir a classificação.
A disputa da semifinal está prevista para esta quarta-feira (17), às 9h30 (horário de Brasília).
➡️Jamaica fica com o ouro nos 100m masculino no Mundial de Atletismo
Veja todos os semifinalistas dos 400m com barreiras
Abderrahman SAMBA - QAT - 48.03
Matheus LIMA - BRA - 48.15
Rai BENJAMIN - USA - 48.15
Tyri DONOVAN - GBR - 48.26
Wiseman Were MUKHOBE - KEN - 48.27
Chris ROBINSON - USA - 48.27
Malik JAMES KING - JAM - 48.27
Emil AGYEKUM - GER - 48.33
Ismail Doudai ABAKAR - QAT - 48.34
Ezekiel NATHANIEL - NGR- 48.37
Bassem HEMEIDA - QAT - 48.43
Alison DOS SANTOS - BRA - 48.48
Victor NTWENG - BOT - 48.54
Karsten WARHOLM - NOR- 48.56
Berke AKÇAM - TUR - 48.68
Caleb DEAN - USA - 48.67
Francisco Guilherme DOS REIS VIANA - BRA - 48.69
Owe FISCHER-BREIHOLZ - GER - 48.81
Gerald DRUMMOND - CRC - 48.81
Roshawn CLARKE - JAM - 48.83
Alastair CHALMERS - GBR - 48.86
Matic Ian GUČEK - SLO - 48.92
Oskar EDLUND - SWE - 48.52
Kemorena TISANG - BOT - 48.72
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias