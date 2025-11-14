LA28 muda calendário do atletismo e facilita 'dobradinha' histórica para Piu

Uma mudança estratégica no calendário olímpico de Los Angeles 2028 pode ser o fator que faltava para Alison "Piu" dos Santos entrar de vez no panteão dos maiores da história. A organização dos Jogos divulgou a programação detalhada das modalidades, e a principal alteração no atletismo atende a uma demanda antiga dos superatletas dos 400 metros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Alison Santos está qualificado para a Olimpíada nos 400 m com barreiras (Foto: Wander Roberto / COB)

Em Los Angeles, o conflito histórico entre os 400m rasos e os 400m com barreiras foi eliminado. As duas provas, que nas últimas edições (como em Tóquio 2020) eram disputadas em dias muito próximos ou sobrepostos, agora estarão em blocos totalmente separados na programação.

Essa decisão impacta diretamente o planejamento de Piu e de seus principais rivais, como o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin. Em Tóquio, por exemplo, a proximidade das provas tornou logisticamente impossível para eles tentarem a "dobradinha".

continua após a publicidade

➡️ Confira detalhes da venda de ingressos para a Olimpíadas de Los Angeles 2028

Com o novo calendário, Alison dos Santos, medalhista de bronze nos 400m com barreiras em Tóquio e campeão mundial em 2022, ganha a possibilidade real de competir em alto nível nas duas provas. Piu já possui marcas de elite mundial também nos 400m rasos e, com o descanso adequado entre as disputas, se torna um candidato viável a buscar duas medalhas (e talvez dois ouros) na pista de Los Angeles.

A mudança não beneficia apenas o brasileiro, mas eleva o nível da disputa, permitindo que os melhores atletas do mundo tentem o feito histórico sem serem penalizados pelo cronograma. Para o Time Brasil, a notícia é excelente e aumenta o potencial de medalhas no atletismo.