O Brasil venceu o Paraguai por 5 a 4 pela final da Copa América de Futebol de Areia, neste domingo (2), em Iquique, no Chile. Com emoção até o fim, a seleção brasileira conseguiu se sobressair sobre os paraguaios e conquistar o 14º título sul-americano geral e o quarto pela Conmebol.

continua após a publicidade

➡️ Dona dos Lakers abre o jogo sobre saída de Anthony Davis: ‘Não queríamos’

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O título dá moral para o Brasil, que irá disputar a Copa do Mundo de Futebol de Areia, onde é o atual campeão. O torneio será realizado entre os dias 1º e 11 de maio, em Seychelles, na África.

Brasil campeão da Copa América de futebol de praia (foto: Conmebol)

Como foi o jogo?

A partida começou com a seleção brasileira no ataque, desperdiçando duas chances. Porém, aos sete minutos do primeiro tempo, Benjinha acertou uma bicicleta para abrir o placar para o Brasil. A vantagem brasileira não durou muito e menos de um minuto depois, Thiago Barrios empatou a partida após falha do goleiro Bobô. Após o gol que igualou o placar, a partida ficou equilibrada, com ambas as equipes com oportunidades de gol.

continua após a publicidade

Com três minutos para fim do primeiro tempo, o goleiro Bobô se redimiu da falha do primeiro gol e desempatou o duelo. Mas, novamente, o Paraguai empatou rapidamente, dessa vez, na saída de bola, com Medina. Minutos depois, Bobô arriscou mais um chute, mas Martínez cortou com um cabeceio, que foi em direção ao gol vazio, 3 a 2 Paraguai. Nos segundos finais, Thanger chutou de meia distância para empatar a partida novamente, 3 a 3.

O Brasil venceu o Paraguai e se tornou campeão da Copa América de Futebol de Areia (Foto: Conmebol)

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu e as equipes não converteram as chances em gol até o oitavo minuto, quando Antonio marcou o quarto gol brasileiro em cobrança de falta. Dois minutos depois, Benjinha apareceu novamente, e, com outra bicicleta, ampliou a vantagem do Brasil no placar, 5 a 3. Após os gols, a partida ficou truncada e foi para o último tempo com a equipe brasileira à frente do placar.

continua após a publicidade

O início terceiro tempo ficou marcado pelo domínio do Brasil na posse de bola, que cedeu poucas oportunidades de ataque para a seleção paraguaia. Porém, aos sete minutos, Alisson derrubou Benítez dentro da área e o pênalti foi marcado. Na cobrança, o camisa 10 do Paraguai bateu mal e chutou a bola para fora. Aos cinco minutos para o fim, o Brasil quase marcou o que seria o gol do título, mas a bicicleta de Rodrigo parou no goleiro Rolón.

No minuto final, Medina aproveitou cobrança de falta para diminuir o placar e trazer emoção para a partida. Apesar de toda a pressão paraguaia, a seleção brasileira conseguiu se defender dos ataques para conquistar o título, 5 a 4. Brasil campeão da Copa América de Futebol de Areia.