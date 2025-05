Superliga: Bicampeã olímpica fala de final paulista no Ibirapuera

Presente no Ginásio do Ibirapuera nesta quinta-feira (01) para prestigiar a final da Superliga Feminina, a bicampeã olímpica Sheilla Castro falou com o Lance! sobre a final paulista, o retorno da decisão a São Paulo e Seleção Brasileira.

Com muita história em seus respectivos clubes, as capitãs de Osasco e Sesi-Bauru, Camila Brait e Dani Lins são algumas das atletas mais experientes em quadra, com títulos pela seleção brasileira. Além da levantadora Dani Lins, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a ponteira Natália é a campeã olímpica do lado osasquense.

- É muito legal voltar a final aqui para São Paulo depois de tanto tempo, espero que seja um jogo muito equilibrado, decidido em detalhes. Tem excelentes jogadoras, muito experientes, campeãs olímpicas dos dois lados da quadra, então tem tudo para ser um jogo ótimo - projetou Sheilla.

Sheila foi da seleção de vôlei (Foto: Antonio Lacerda)

Além da final desta quinta (1) na capital paulista, o Ginásio do Ibirapuera será palco da decisão da Superliga Masculina. No domingo (4), a partir das 10h (horário de Brasília), Cruzeiro e Campinas disputam o título da temporada.

Seleção Brasileira

Bicampeã olímpica, Sheilla Castro está de olho na temporada da Seleção Brasileira, que começa em breve, com a Liga das Nações. O técnico José Roberto Guimarães já convocou algumas atletas para participar de um período de treinamento e preparação para a disputa, que acontece entre os dias 4 de junho a 27 de julho.

Seleção brasileira durante a cerimônia de entrega de medalhas de vôlei. O Brasil ficou com o bronze após vencer a Turquia na decisão do 3º lugar (Foto: Miriam Jeske/COB)

- Tem poucas mudanças, a principal mudança vai ser a saída da Thaisa. Claro que o Zé Roberto vai começar devagar, com jogadoras que estão fora, outras jogadoras mais experientes, que devem entrar aos poucos. Esse ano o Brasil tem tudo para ir para o pódio de novo e, se Deus, quiser, trazer o título mundial - finalizou.