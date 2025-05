Kings League define estádio da final do Mundial de Clubes e divulga trailer oficial

A Kings League definiu o palco da final da Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá em junho deste ano em Paris, na França. A liga de fut 7 que estreou esse ano no Brasil reunirá 32 times de seis países diferentes que buscam a classificação nas competições nacionais, além de outras seis equipes estrangeiras convidadas. Da edição brasileira sairão quatro equipes classificadas para o torneio internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A página oficial da Kings League divulgou nesta quinta-feira (1) um trailer oficial de lançamento da Copa do Mundo de Clubes com cenas divulgando a capital francesa, que receberá o campeonato do dia 1º a 14 de junho, quando acontece a decisão.

A organização escolheu a La Defénse Arena para sediar a decisão. O estádio tem o formato de arena modular, ou seja, consegue receber diversos tipos de competição, entre elas as provas de natação e jogos do polo aquático nas Olimpíadas de Paris em 2024. Normalmente a equipe Racing 92, um clube poliesportivo de Paris, é quem manda as partidas no estádio. O local tem capacidade para 40 mil espectadores.

continua após a publicidade

Na última etapa internacional da Kings League, que foi a Copa do Mundo de Seleções, disputada em janeiro, na Itália, o espaço escolhido para a final da competição foi o Allianz Stadium, casa de Juventus, em Turim. Foi neste palco, para 41 mil pessoas, que o Brasil venceu a Colômbia por 6 a 2 e conquistou o título.

Como funciona a Copa do Mundo de Clubes

Os 32 classificados serão sorteados para jogarem partidas eliminatórias e existem duas formas de avançar na competição. A a primeira delas é vencer o primeiro mata-mata, se classificar para o segundo e vencer novamente, o que te garante nas oitavas de final do torneio. Porém, caso o time perca a primeira rodada de mata-mata, ainda é possível jogar uma repescagem contra outro clube que também perdeu seu jogo. Nessa repescagem, a equipe que vencer também passa para as oitavas.

continua após a publicidade

Os jogos das oitavas acontecerão entre os times que venceram os dois jogos e se classificaram de forma direta contra os clubes que passaram pela repescagem. A partir daí, o chaveamento acontece como o padrão, com os classificados para as quartas de final, semifinal e a grande decisão na Defénse Arena, no dia 14 de junho.

Brasil foi campeão da Kings League World Cup e teve o streamer Gaules, G3X, como técnico e presidente do time. (Foto: Divulgação/Kings League)

Serão sete equipes da Espanha, entre elas o atual campeão do Mundial de Clubes, Porcinos FC, quatro times da Kings League Américas - que reúne equipes da América Latina -, do Brasil, França e Itália, além de dois representantes da Alemanha. Outros seis clubes convidados, chamados de "wildcards" terminam de compor a lista dos 32 clubes.

Entre os famosos que têm equipes na Kings League estão Neymar, James Rodríguez, Chichiarito Hernández, Aguero e o lutador norte-americano Jake Paul. Lamine Yamal, do Barcelona, terá um clube participante no Mundial da França neste ano.