WSL: 1° dia de competições em Saquarema é adiado devido às condições do mar

O mar da Praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), não colaborou neste sábado (21) e o primeiro dia de competições da nona etapa da WSL foi adiado. Com ondas muito pequenas, a organização cancelou as baterias e agendou a segunda chamada para este domingo (22), às 7h (de Brasília). A previsão para o início do evento ainda é incerta, com expectativa de melhores condições apenas para o meio da próxima semana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O campeão da WSL, Ítalo Ferreira, do Brasil, após vencer a Final do VIVO Rio Pro em 28 de junho de 2024 em Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Mesmo com as baterias canceladas, às 11h aconteceu um treino livre para os surfistas e na parte da tarde, haverá uma apresentação dos caças da Marinha Brasileira.

A previsão do mar para o domingo não é muito diferente, com ondas de até um metro, e o início da etapa pode ser adiado novamente. A partir de terça-feira (23), uma frente de ventos mais fortes chega ao Rio de Janeiro, e na quarta, é esperado que o mar esteja nas condições ideais, com ondas de dois metros.

continua após a publicidade

WSL em Saquarema: confira as baterias divulgadas

DISPUTA MASCULINA - ROUND 1

Bateria 1: Italo Ferreira, Connor O'Leary, Seth Moniz Bateria 2: Kanoa Igarashi, Joel Vaughan, Alejo Muniz Bateria 3: Yago Dora, Crosby Colapinto, Peterson Crisanto Bateria 4: Jordy Smith, Cole Houshmand, Gabriel Klaussner Bateria 5: Barron Mamiya, Jake Marshall, Alan Cleland Bateria 6: Ethan Ewing, Miguel Pupo, Marco Mignot Bateria 7: Jack Robinson, Leonardo Fioravanti, Rio Waida Bateria 8: Filipe Toledo, Griffin Colapinto, João Chianca

DISPUTA FEMININA - ROUND 2