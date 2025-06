Andy Cowell reagiu aos rumores que apontam um possível retorno de Fernando Alonso à Alpine. Durante o fim de semana do GP do Canadá, o bicampeão foi flagrado em visitas recorrentes ao motorhome da antiga equipe, o que levantou especulações sobre o futuro na Fórmula 1. Ainda assim, o chefe da Aston Martin tratou de minimizar o episódio e garantiu que não há qualquer motivo para preocupação.

Alonso retornou à F1 com a Alpine em 2021 após dois anos de ausência. Em 2023, se transferiu para a Aston Martin e causou impacto imediato com pódios consecutivos no início do ano. No entanto, a equipe perdeu rendimento e terminou apenas em quinto entre os Construtores, mesma posição de 2024. Neste ano, ocupa apenas a oitava posição.

— Estou feliz com Fernando frequentando qualquer garagem, conhece muitas pessoas pelo paddock. Também fico satisfeito por ter contrato conosco para o próximo ano — e espero que fique a longo prazo como embaixador da equipe — afirmou à emissora Sky Sports.

Futuro de Alonso atrelado ao novo regulamento

A recente evolução trazida pela atualização em Ímola e os pontos somados nas etapas de Barcelona e Montreal renovaram a esperança, mas o desempenho aquém do esperado mantém o futuro do espanhol como tema. Mesmo assim, Cowell destacou a importância do piloto dentro do projeto da equipe.

— É ótimo trabalhar com Fernando. Sempre bom ter alguém competitivo, que pressiona o time e o galvaniza. É o que ele faz, como você fazia na Mercedes — completou, direcionando a fala a Nico Rosberg.

O futuro de Alonso na categoria, no entanto, parece estar atrelado ao novo regulamento de 2026. Com uma mudança ampla na parte técnica, o novo ciclo representa uma oportunidade — mas também um risco.

— É daquelas mudanças únicas no regulamento. Não é só o motor. É o carro inteiro: aerodinâmica, combustível sustentável, pneus diferentes, modos de reta e gestão de energia. Cada aspecto do carro vai mudar, e é isso que torna tudo tão empolgante — completou.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.