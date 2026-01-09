Jogador da NFL é acusado de violência doméstica por ex-companheira

O wide receiver Rashee Rice, do Kansas City Chiefs, está no centro de uma nova denúncia. Nesta semana, a influenciadora digital Dacoda Nichole Jones, ex-companheira do atleta, o acusou de violência doméstica em uma série de publicações nas redes sociais.

Jones expôs imagens de hematomas e ferimentos em seu corpo, além de fotos de danos em sua residência, alegando abusos e agressões físicas ocorridos ao longo dos oito anos de relacionamento com o jogador. Embora não tenha mencionado Rice diretamente, Dacoda identificou o agressor como o pai de seus dois filhos, informação que corresponde ao jogador.

O Kansas City Chiefs, ciente das denúncias, emitiu um comunicado informando que está apurando o caso e em contato com a NFL. Assim como a denunciante em sua postagem original, a franquia evitou citar o nome do jogador. Não há, até o momento, informações sobre investigações policiais relacionadas às acusações.

Relatos de agressão e controle

As acusações surgiram após o término do relacionamento entre Jones e Rice. A influenciadora relatou que os incidentes de violência foram frequentes durante a união. Em sua publicação no Instagram, ela compartilhou fotos que mostram lesões em diferentes partes do corpo e situações complicadas que passou durante a o relacionamento com o atleta.

A influenciadora ainda contou que foi deixada no Kansas com os filhos e precisou retornar de carro para o Texas após o fim da relação.

Histórico de problemas legais

Esta não é a primeira vez que Rice se envolve em problemas com a lei. Em julho de 2025, o jogador foi condenado a 30 dias de prisão e cinco anos de liberdade condicional por causar um acidente em 2024. O incidente ocorreu após ele participar de um racha em Dallas que resultou em diversas pessoas feridas. Na ocasião, Rice e quatro amigos fugiram sem prestar socorro às vítimas.

Quatro dias após o acidente, o wide receiver assumiu a responsabilidade e, posteriormente, se declarou culpado pelos crimes de colisão com lesão corporal grave e racha em via pública. A NFL o suspendeu por seis jogos em agosto, por violar a política de conduta pessoal da liga.

Rice, atualmente com 25 anos, disputou oito partidas pelos Chiefs na temporada passada da NFL, registrando 53 recepções, 571 jardas e cinco touchdowns. O Kansas City Chiefs encerrou 2025 com seis vitórias e 11 derrotas, ficando de fora dos playoffs.

