A Seleção Brasileira de futsal feminino derrotou a Argentina na final da Copa América neste domingo (30). O Brasil era o favorito e jogou em casa. Com a conquista, além do Brasil se tornar campeão oito vezes, a seleção se classifica para o mundial, disputado nas Filipinas entre 21 de novembro e 7 de dezembro de 2025. A partida se encerrou com 3 a 0 para as canarinhas.

Brasileiras comemoram gol contra a Argentina na Copa América de Futsal (Foto: Reprodução)

Como foi a final da Copa América de Futsal?

1º TEMPO

O Brasil começou o jogo com a posse de bola e teve muitas chances de gol. A forte defesa da argentina segurou a seleção brasileira, mas as canarinhas logo abriram o placar com gol de Vanin, que realizava uma cobrança na lateral.

2º TEMPO

O Brasil já iniciou o segundo tempo com gol feito por Natalinha. Logo depois, Natalinha cravou o terceiro e último gol do Brasil na partida. A defesa do Brasil conseguiu segurar o jogo sem deixar a Argentina marcar.

Gols:

1º Tempo: 17’ Vanin (B). Placar parcial: Brasil 1-0 Argentina

2º Tempo: 6’ Natalinha (B), 7’ Natalinha (B). Placar final: Brasil 3-0 Argentina

Cartões:

2º Tempo: 11’ Mailén Romero (A).

Escalações do jogo

Brasil (3): 3- Bianca, 4- Taty (Capitã), 9- Emilly, 12- Amandinha, 13- Natalinha.

Suplentes: 1- Jozi, 2- Vanin, 5- Tampa, 6- Bia, 7- Diana, 8- Nati Detoni, 10- Lucileia, 11- Camila, 14- Ana Luiza.

Treinador: Wilson Nobrega

Argentina (0): 1- Trinidad D’Andrea, 5- Melina Quevedo, 7- Luciana Natta, 10- Silvina Nava, 13- Mailén Romero.

Suplentes: 2- Cintia López, 3- Lucía Rossi, 4- Sofía Florentín, 6- Jazmín Della Vedova, 8- Carina Núñez (Capitã), 9- Ana Ontiveros, 11- Paula Chiesa, 12- Silvina Espinazo, 14- Alejandra Gayoso.

Treinador: Nicolás Noriega