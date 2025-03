Corinthians participa do 1° Festival de Futsal Down em São Bernardo

O 1° Festival Futsal Down acontece no dia 29 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down, e será um evento significativo para a comunidade que conta com o organização da Futshow, do Andreense FC, da Prefeitura de São Bernardo do Campo e a participação de grandes equipes do cenário do Futsal Down: Andreense F.C; Projeto UP; Galapagos JR; Corinthians; Sem Fronteiras e APBB/ UP.

No total, o evento deve reunir cerca de 170 participantes diretos, incluindo atletas, membros da comissão técnica, arbitragem e equipe de organização, e será voltado principalmente para pessoas com deficiência, especificamente aquelas com Síndrome de Down.

O Festival de Futsal Down tem como objevito promover a inclusão e a conscientização, unindo diversos setores esportivos, culturais e a sociedade em geral.

- Reforçamos nosso compromisso com a inclusão e o desenvolvimento do esporte adaptado, proporcionando um momento de celebração, competitividade e integração entre atletas, familiares, comunidade e poder público - enfatizou o presidente do Andreense, Roberto Marciano.

Foto: Cleiton Monteiro/Arquivo Pessoal

A iniciativa é usar o esporte como ferramente de socialização e inclusão.

- Ao participar do futsal, estas pessoas desenvolvem habilidades físicas, ganham autoconfiança e constroem laços sociais, o que contribui significativamente para a melhoria de sua qualidade de vida. Além disso, o festival serve como um importante lembrete para as famílias de que existem modalidades esportivas que fazem uma diferença positiva no cotidiano, incentivando a prática de atividades físicas de forma inclusiva e celebrando as capacidades de todos os indivíduos - explicou Cleiton Monteiro, coordenador do Futsal Down do Andreense.

Mais informações sobre o Festival de Futsal Down

🚖Local: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, Av. Kennedy, Parque Anchieta, São Bernardo do Campo.

🕛Hora: das 9h às 17h (horário de Brasília)

💵Entrada: Gratuita