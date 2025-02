Filho de campeão mundial de futsal com o Brasil assina contrato com a Roma

O meia Pietro, que no Brasil passou pelas categorias de base do Corinthians e do Palmeiras, assinou contrato profissional com a Roma nesta terça-feira (4). Integrante do sub-17 do time italiano, o vínculo dele vai até o início de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid ‘quebra tradição’ e parabeniza Cristiano Ronaldo por aniversário de 40 anos

O garoto, de 17 anos, tem o DNA da bola no sangue. Pietro é filho de Sandro Falcetta, o Sandrinho, que fez parte da seleção brasileira de futsal na conquista do terceiro título mundial em 1996. Com dupla nacionalidade, Pietro já defendeu a seleção italiana na base. O meia, que veste a camisa 10 na Roma, está no clube desde março de 2023.

Entre idas e vindas para a Itália, antes de se estabelecer no país, passou Pescara, Ypiranga, Palmeiras e Corinthians antes de vestir a camisa da Roma.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional