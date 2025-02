Futsal volta aos Jogos da Juventude; Rodrygo celebra retorno

Presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta anunciou na quarta-feira (19) que o futsal voltará ao programa dos Jogos da Juventude em 2025. O anúncio foi feito em reunião com o ministro do Esporte, André Fufuca, em Brasília, que sediará a próxima edição do evento. Com isso, os Jogos da Juventude de 2025, de 10 a 25 de setembro, terão 19 modalidades.

- É uma questão de justiça e merecimento por toda história desta modalidade tão popular e vitoriosa e que revela tantos craques para o nosso país. Entendemos que o retorno aos Jogos da Juventude também atende a um anseio de uma comunidade forte e atuante - declarou La Porta.

Evento de celebração da posse da nova gestão do COB, realizada no Campo Olímpico de Golfe, Rio de Janeiro, RJ. Na foto, Marco Antônio La Porta, presidente do COB (Foto: Guito Moreto/COB)

O futsal entrou nos Jogos da Juventude em 2000, mas saiu do evento em 2023. Agora, a modalidade retorna de forma definitiva ao programa dos Jogos.

Rodrygo, do Real Madrid, comemora volta do futsal

Um dos jogadores de futsal nos Jogos da Juventude que se destacou é o osasquense Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid. O jogador falou da importância da modalidade no evento para o desenvolvimento dos atletas:

- Os Jogos da Juventude foram muito importantes. Foi o último campeonato escolar que joguei. Você poder ter contato com outras pessoas de outros estados, as melhores escolas de todo o Brasil, todo mundo jogando contra. O futsal foi tudo para mim. Foi onde cresci e dei meus primeiros passos.

Rodrygo nos Jogos da Juventude 2015 (Foto: Wagner Carmo/Exemplus/COB)

O atacante disputou a edição de 2015, no Ceará, quando tinha 14 anos, e foi campeão da edição. O jogador representou o estado de São Paulo e o Colégio Santa Cecília, de Santos.

- Nosso time ganhou a fase estadual e depois fomos jogar o brasileiro, no que era chamado de Jogos Escolares da Juventude. Foi um campeonato muito difícil, ganhamos a final nos pênaltis - relembrou Rodrygo.

Os Jogos da Juventude

Os Jogos da Juventude são organizados anualmente pelo COB e reúnem atletas de 17 anos de todo o país. Em 2024, o evento realizado em João Pessoa (PB) reuniu mais de 4.200 atletas.