menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil fica fora de finais individuais por aparelhos no Mundial de Ginástica Rítmica

Atletas ficaram abaixo de posição necessária

Geovanna Santos se apresenta com fita no Mundinal de Ginástica Rítmica (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)
imagem cameraGeovanna Santos se apresenta com fita no Mundinal de Ginástica Rítmica (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 21/08/2025
16:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barbara Domingos e Geovanna Souza não conseguiram se classificar para as finais individuais por aparelhos no Mundial de Ginástica Rítmica. Elas ficaram abaixo da classificação necessária, agora, esperavam por uma vaga na final do individual geral.

continua após a publicidade

No arco, Geovanna e Barbara ficaram, respectivamente, na 10ª e 11ª posição. Com a bola, as brasileiras foram 10ª e 12ª. Na disputa com as maças e fitas, Geovanna e Barbara ficaram abaixo das oito primeiras, posição necessária para ir à final. Elas terão a posição definitiva dos últimos aparelhos divulgadas ao fim do dia.

Barbara Domingos se apresenta com fita no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)
Barbara Domingos se apresenta com fita no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Gaspar Nóbrega / CBG)

A expectativa é que o Brasil entre na final do individual geral, que conta com as 18 melhores atletas. Com posição mais confortável, Geovanna é nona colocada na classificação geral (que conta com as três melhores notas). Barbara é a 11ª, mas a expectativa é que ela continue entre as 18 primeiras.

continua após a publicidade

➡️ ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica
➡️ GALERIA: Arena Carioca 1 pronta para o Mundial de Ginástica Rítmica

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia

Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias