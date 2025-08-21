Brasil fica fora de finais individuais por aparelhos no Mundial de Ginástica Rítmica
Atletas ficaram abaixo de posição necessária
- Matéria
- Mais Notícias
Barbara Domingos e Geovanna Souza não conseguiram se classificar para as finais individuais por aparelhos no Mundial de Ginástica Rítmica. Elas ficaram abaixo da classificação necessária, agora, esperavam por uma vaga na final do individual geral.
Tá salgado? Confira preços das comidas no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes
Brasil disputa maças e fita no Mundial de Ginástica Rítmica; público vibra
Mais Esportes
Ginasta búlgara homenageia Ayrton Senna no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes
No arco, Geovanna e Barbara ficaram, respectivamente, na 10ª e 11ª posição. Com a bola, as brasileiras foram 10ª e 12ª. Na disputa com as maças e fitas, Geovanna e Barbara ficaram abaixo das oito primeiras, posição necessária para ir à final. Elas terão a posição definitiva dos últimos aparelhos divulgadas ao fim do dia.
A expectativa é que o Brasil entre na final do individual geral, que conta com as 18 melhores atletas. Com posição mais confortável, Geovanna é nona colocada na classificação geral (que conta com as três melhores notas). Barbara é a 11ª, mas a expectativa é que ela continue entre as 18 primeiras.
➡️ ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica
➡️ GALERIA: Arena Carioca 1 pronta para o Mundial de Ginástica Rítmica
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Quinta-feira, 21 de Agosto
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias