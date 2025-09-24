Em participação inédita, Brasil confirma a equipe para Copa do Mundo de Futebol de Cegos
O campeonato inicia no dia 5 de outubro
Foi convocada a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos para a Copa do Mundo Feminina de 2025, que ocorrerá na Índia, de 5 a 11 de outubro. A competição será inédita para o Brasil, marcando sua primeira participação na principal competição da modalidade. A tabela do campeonato ainda não foi divulgada, mas nove países confirmaram participação: Austrália, Argentina, Brasil, Canadá, Inglaterra, Índia, Japão, Polônia e Turquia.
— Convocar a primeira seleção brasileira de futebol de cegas para disputar uma Copa do Mundo é um marco histórico. Esse momento reflete o compromisso da CBDV em oferecer oportunidades e condições para que nossas atletas possam brilhar, representar o país e inspirar outras mulheres a se dedicarem ao esporte paralímpico — afirmou Helder Maciel Araújo, presidente da CBDV.
A lista das jogadoras foi anunciada nesta última terça-feira (23) pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). Confira a lista:
Atletas convocadas
- Bruna Almeida de Oliveira – 26 anos – Goleira – CADEVI/SP
- Ligia Nogueira – 26 anos – Goleira – ADESUL/CE
- Andreza Lima da Silva – 31 anos – Fixa / Ala Defensiva – ADESUL/CE
- Beatriz da Rocha Silva – 18 anos – Ala Ofensiva / Pivô – APADV/SP
- Eliane Gonçalves da Silva – 39 anos – Ala Ofensiva – ASPAEGO/GO
- Erivanha de Moura Sousa – 23 anos – Ala Ofensiva – CADEVI/SP
- Geisa Viana Almeida Alves – 37 anos – Fixa / Ala Defensiva – SESI/SP
- Rafaela Paulino Silva – 32 anos – Ala Ofensiva – ICB-VITÓRIA/BA
- Sarah Santana da Silva – 22 anos – Ala Ofensiva / Pivô – CADEVI/SP
- Tamiris Silva Souza – 32 anos – Ala Defensiva – APADV/SP
Esperança para a Copa do Mundo
A equipe brasileira terá sua última concentração de 26 de setembro a 1º de outubro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A Argentina foi campeã na primeira edição da Copa do Mundo, realizada em Birmingham, Inglaterra, em 2023..
O técnico David Xavier concedeu uma entrevista contando suas expectativas para a participação brasileira.
— A gente sabe que o futebol feminino tem muitas dificuldades e, para cegas, mais ainda. Mas, essas meninas, mostrando resiliência, acreditando sempre no esporte, estão realizando sonhos. Espero que possamos deixá-las tranquilas para que possam aproveitar, divertir-se com seriedade e representar o Brasil como deve ser representado —contou David
— É um momento histórico, muito mais do que esportivo. São as realizações de sonhos — finalizou o técnico.
