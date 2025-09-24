Foi convocada a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos para a Copa do Mundo Feminina de 2025, que ocorrerá na Índia, de 5 a 11 de outubro. A competição será inédita para o Brasil, marcando sua primeira participação na principal competição da modalidade. A tabela do campeonato ainda não foi divulgada, mas nove países confirmaram participação: Austrália, Argentina, Brasil, Canadá, Inglaterra, Índia, Japão, Polônia e Turquia.

— Convocar a primeira seleção brasileira de futebol de cegas para disputar uma Copa do Mundo é um marco histórico. Esse momento reflete o compromisso da CBDV em oferecer oportunidades e condições para que nossas atletas possam brilhar, representar o país e inspirar outras mulheres a se dedicarem ao esporte paralímpico — afirmou Helder Maciel Araújo, presidente da CBDV.

A lista das jogadoras foi anunciada nesta última terça-feira (23) pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). Confira a lista:

Atletas convocadas

Bruna Almeida de Oliveira – 26 anos – Goleira – CADEVI/SP Ligia Nogueira – 26 anos – Goleira – ADESUL/CE Andreza Lima da Silva – 31 anos – Fixa / Ala Defensiva – ADESUL/CE Beatriz da Rocha Silva – 18 anos – Ala Ofensiva / Pivô – APADV/SP Eliane Gonçalves da Silva – 39 anos – Ala Ofensiva – ASPAEGO/GO Erivanha de Moura Sousa – 23 anos – Ala Ofensiva – CADEVI/SP Geisa Viana Almeida Alves – 37 anos – Fixa / Ala Defensiva – SESI/SP Rafaela Paulino Silva – 32 anos – Ala Ofensiva – ICB-VITÓRIA/BA Sarah Santana da Silva – 22 anos – Ala Ofensiva / Pivô – CADEVI/SP Tamiris Silva Souza – 32 anos – Ala Defensiva – APADV/SP

Seleção Brasileira feminina de Futebol de Cegos para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Esperança para a Copa do Mundo

A equipe brasileira terá sua última concentração de 26 de setembro a 1º de outubro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A Argentina foi campeã na primeira edição da Copa do Mundo, realizada em Birmingham, Inglaterra, em 2023..

O técnico David Xavier concedeu uma entrevista contando suas expectativas para a participação brasileira.

— A gente sabe que o futebol feminino tem muitas dificuldades e, para cegas, mais ainda. Mas, essas meninas, mostrando resiliência, acreditando sempre no esporte, estão realizando sonhos. Espero que possamos deixá-las tranquilas para que possam aproveitar, divertir-se com seriedade e representar o Brasil como deve ser representado —contou David

— É um momento histórico, muito mais do que esportivo. São as realizações de sonhos — finalizou o técnico.