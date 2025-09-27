Com mais três pódios no último dia, Brasil fecha o Mundial de Natação Paralímpica com 39 medalhas
Delegação termina em 6º lugar no quadro geral de medalhas
O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Natação Paralímpica de 2025. No último dia de competições em Singapura, neste sábado (27), a delegação brasileira conquistou mais três medalhas: um ouro com a tricampeã Mariana Gesteira, uma prata com Gabriel Bandeira e um bronze com Mayara Petzold, fechando uma campanha de sucesso para o país.
O grande destaque do dia foi Mariana Gesteira, que venceu os 50m livre S9 e se tornou tricampeã mundial na prova. Com o tempo de 27s60, ela confirmou o favoritismo e conquistou sua segunda medalha de ouro neste Mundial, também venceu os 100m livre e foi prata nos 100m costas.
O Brasil ainda subiu ao pódio mais duas vezes. Gabriel Bandeira conquistou a medalha de prata nos 100m borboleta S14, em uma disputa decidida por apenas oito centésimos. A primeira medalha do dia veio com a catarinense Mayara Petzold, que levou o bronze nos 50m borboleta S6.
Balanço final do Mundial de Natação Paralímpica: Brasil termina em 6º no quadro de medalhas
Com os resultados deste sábado, o Brasil encerrou sua campanha no Mundial de Natação Paralímpica na sexta colocação geral. A delegação, composta por 29 atletas, conquistou um total de 39 medalhas, sendo:
13 de ouro
16 de prata
10 de bronze
O quadro de medalhas foi liderado pela Itália, seguida por Estados Unidos e China.
Confira todos os medalhistas do Brasil em Singapura:
➡️Alessandra Oliveira
Ouro - 50m peito SB4
Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos
➡️Ana Karolina Soares
Prata - Revezamento 4x100m livre S14
Prata - Revezamento 4x100m medley S14
➡️Arthur Xavier
Prata - Revezamento 4x100m livre S14
Prata - Revezamento 4x100m medley S14
➡️Beatriz Carneiro
Prata - Revezamento 4x100m livre S14
➡️Beatriz Flausino
Ouro - 100m peito SB14
Prata - Revezamento 4x100m medley S14
➡️Carol Santiago
Ouro - 100m costas S12
Ouro - 50m livre S12
Ouro - 100m livre S12
Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos
Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos
➡️Debora Carneiro
Prata - 100m peito SB14
➡️Douglas Matera
Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos
➡️Gabriel Araújo
Ouro - 100m costas S2
Ouro - 200m livre S2
Ouro - 50m costas S2
➡️Gabriel Bandeira
Ouro - 200m medley SM14
Prata - 200m livre S14
Prata - 100m costas S14
Prata - 100m borboleta S14
Prata - Revezamento 4x100m livre S14
Prata - Revezamento 4x100m medley S14
➡️Guilherme Batista
Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos
➡️José Ronaldo
Prata - 50m costas S1
➡️Laila Abate
Bronze - 100m peito SB5
➡️Lídia Cruz
Prata - 50m livre S4
Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos
Bronze - 100m livre S4
Bronze - 50m costas S4
➡️Lucilene Sousa
Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos
Prata - 100m borboleta S12
Prata - 50m livre S12
Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos
Bronze - 100m livre S12
➡️Mariana Gesteira
Ouro - 100m costas S9
Ouro - 50m livre S9
Prata - 100m livre S9
➡️Matheus Rheine
Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos
➡️Mayara Petzold
Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos
Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos
Bronze - 50m borboleta S6
➡️Patrícia Pereira
Bronze - 50m peito SB3
Bronze - 50m livre S4
➡️Samuel Oliveira
Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos
Prata - 50m borboleta S5
Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos
Bronze - 50m livre S5
➡️Talisson Glock
Prata - 400m livre S6
➡️Tiago Oliveira
Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos
Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos
➡️Thomaz Matera
Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos
Prata - 100m borboleta S12
Bronze - 50m livre S11
