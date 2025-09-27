O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Natação Paralímpica de 2025. No último dia de competições em Singapura, neste sábado (27), a delegação brasileira conquistou mais três medalhas: um ouro com a tricampeã Mariana Gesteira, uma prata com Gabriel Bandeira e um bronze com Mayara Petzold, fechando uma campanha de sucesso para o país.

O grande destaque do dia foi Mariana Gesteira, que venceu os 50m livre S9 e se tornou tricampeã mundial na prova. Com o tempo de 27s60, ela confirmou o favoritismo e conquistou sua segunda medalha de ouro neste Mundial, também venceu os 100m livre e foi prata nos 100m costas.

Mariana Gesteira, medalhista de ouro nos 50m livre S9 (Foto: Marcello Zambrana/CPB)

O Brasil ainda subiu ao pódio mais duas vezes. Gabriel Bandeira conquistou a medalha de prata nos 100m borboleta S14, em uma disputa decidida por apenas oito centésimos. A primeira medalha do dia veio com a catarinense Mayara Petzold, que levou o bronze nos 50m borboleta S6.

Balanço final do Mundial de Natação Paralímpica: Brasil termina em 6º no quadro de medalhas

Com os resultados deste sábado, o Brasil encerrou sua campanha no Mundial de Natação Paralímpica na sexta colocação geral. A delegação, composta por 29 atletas, conquistou um total de 39 medalhas, sendo:

13 de ouro

16 de prata

10 de bronze

O quadro de medalhas foi liderado pela Itália, seguida por Estados Unidos e China.

Confira todos os medalhistas do Brasil em Singapura:

➡️Alessandra Oliveira

Ouro - 50m peito SB4

Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos

➡️Ana Karolina Soares

Prata - Revezamento 4x100m livre S14

Prata - Revezamento 4x100m medley S14

➡️Arthur Xavier

Prata - Revezamento 4x100m livre S14

Prata - Revezamento 4x100m medley S14

➡️Beatriz Carneiro

Prata - Revezamento 4x100m livre S14

➡️Beatriz Flausino

Ouro - 100m peito SB14

Prata - Revezamento 4x100m medley S14

➡️Carol Santiago

Ouro - 100m costas S12

Ouro - 50m livre S12

Ouro - 100m livre S12

Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos

Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos

➡️Debora Carneiro

Prata - 100m peito SB14

➡️Douglas Matera

Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos

➡️Gabriel Araújo

Ouro - 100m costas S2

Ouro - 200m livre S2

Ouro - 50m costas S2

➡️Gabriel Bandeira

Ouro - 200m medley SM14

Prata - 200m livre S14

Prata - 100m costas S14

Prata - 100m borboleta S14

Prata - Revezamento 4x100m livre S14

Prata - Revezamento 4x100m medley S14

➡️Guilherme Batista

Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos

➡️José Ronaldo

Prata - 50m costas S1

➡️Laila Abate

Bronze - 100m peito SB5

➡️Lídia Cruz

Prata - 50m livre S4

Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos

Bronze - 100m livre S4

Bronze - 50m costas S4

➡️Lucilene Sousa

Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos

Prata - 100m borboleta S12

Prata - 50m livre S12

Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos

Bronze - 100m livre S12

➡️Mariana Gesteira

Ouro - 100m costas S9

Ouro - 50m livre S9

Prata - 100m livre S9

➡️Matheus Rheine

Prata - Revezamento 4x100m livre 49 pontos

➡️Mayara Petzold

Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos

Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos

Bronze - 50m borboleta S6

➡️Patrícia Pereira

Bronze - 50m peito SB3

Bronze - 50m livre S4

➡️Samuel Oliveira

Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos

Prata - 50m borboleta S5

Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos

Bronze - 50m livre S5

➡️Talisson Glock

Prata - 400m livre S6

➡️Tiago Oliveira

Ouro - Revezamento 4x50m medley 20 pontos

Prata - Revezamento 4x50m livre 20 pontos

➡️Thomaz Matera

Ouro - Revezamento 4x100m medley 49 pontos

Prata - 100m borboleta S12

Bronze - 50m livre S11