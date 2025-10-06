Pré-temporada NBA: sem Lebron James, Lakers perde para Warriors
Curry terminou o jogo com 14 pontos
- Matéria
- Mais Notícias
Faltando cerca de duas semanas para o início da temporada 2025/26 da NBA, a pré-temporada já deu um gostinho de como algumas franquias montaram seus elencos. No último domingo (5), o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Golden State Warriors por 111 a 103, em uma partida que marcou a estreia do pivô Al Horford ao lado de Stephen Curry e Draymond Green.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
No Lakers, o quinteto titular teve Gabe Vincent, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Deandre Ayton. Aos 20 anos, Bronny James, filho de LeBron, jogou por 23 minutos e terminou com cinco pontos, três rebotes e três assistências. O técnico J.J. Redick ainda não pôde contar com a presença de LeBron James e Luka Dončić.
-Me senti mais confortável, principalmente com a bola nas mãos e com os esquemas defensivos e ofensivos. Mas, estou apenas tentando me sentir bem. Quero continuar a crescer com o time. Provavelmente não haverá tantas oportunidades durante a temporada. Então, quando entro em quadra quero defender com afinco e fazer meu jogo. Então, se JJ (Redick) perceber isso, talvez ele me dê mais oportunidades - disse Bronny após o jogo.
O Golden State, por sua vez, entrou com a equipe quase completa, com Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green como titulares. No banco, Jonathan Kuminga e Buddy Hield foram os destaques. As únicas baixas relevantes foram o recém-chegado Seth Curry e o veterano De’Anthony Melton, que se recupera de lesão.
Jogos desta segunda-feira (6) da pré-temporada da NBA
- Miami Heat x Milwaukee Bucks - às 20h30 (de Brasília)
- Memphis Grizzlies x Detroid Pistons - 21h (de Brasília)
- Houston Rockets x Atlanta Hawks - 21h (de Brasília)
- Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder - 21h30 (de Brasília)
- Toronto Raptors x Denver Nuggets - 23h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias